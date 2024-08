Amazon y las mariposas

Las mariposas han cautivado a los seres humanos durante siglos. Entre otros atractivos, su encantadora belleza y sus delicadas alas forman parte del hechizo. Su asociación con la libertad y la independencia es muy grande, y entre tantas valiosas lecciones de vida que nos proporcionan, habría que destacar su notable resiliencia y adaptabilidad al entorno. En ocasiones, asistimos asombrados a su vuelo perfecto, a su saber mover las alas en la dirección adecuada, lo que indica que, sin necesidad de luchar contra el viento, saben preservar su hábitat natural sin mucho esfuerzo.

Trasladándonos a otros horizontes migratorios, en ocasiones comparo la trayectoria de las grandes empresas, y me refiero más en concreto a las que forman parte de los gigantescos imperios bursátiles: Microsoft; Saudi Aramco; Google; Amazon… con el mundo de los insectos a los que me refiero. Si bien, cambiando por completo su dirección. Son como mariposas ciegas que pierden su rumbo con facilidad cuando de moverse por los aires de la libertad y de la democracia se trata, y que solo vuelven a enderezar su eje si consiguen lubricar sus alas con el poderoso aceite del dinero (cuantioso en su medida las más de las veces).

Uno de estos grandes inversores, Amazon, hace tiempo que nos viene regalando sobradas pruebas de su poder y consiguiente peligrosidad, a pesar de la imagen que pretenden mantener de una historia de éxito empresarial. Tránsito veloz de los trabajadores en lugar de planes a largo plazo; frustraciones, pánico y en ocasiones despidos durante la pandemia; estricto monitoreo que ha fomentado una cultura del miedo; inquietud en torno a la desigualdad racial… funcionan a modo de ejemplos. Baste con fijarse en alguna de las frases de su fundador, Jeff Bezos, para el que una fuerza laboral arraigada creaba una "marcha hacia la mediocridad".

Dos mil veintidós es una fecha que figura en el libro de honores no deseados de la empresa, pues el gigante del comercio electrónico se vio obligado a reconocer por primera vez a un sindicato en EE UU. Chris Smalls, un trabajador, se hizo famoso por sus protestas contra las condiciones de seguridad en el gigante minorista durante la pandemia, y su victoria marca una gran derrota para Amazon, que ha luchado por décadas contra la sindicalización en sus almacenes. (Mas como expresa el final de la película "Vida y muerte en un almacén", siempre hay una esperanza, mediante el ejercicio de la acción colectiva, para impedir los desmanes a los que lleva la codicia humana).

Y como la sorpresa es una caja de resonancia que no cesa de girar, he aquí que hace pocos días me encontraba dando una vuelta por internet, alrededor de las páginas dedicadas a los concursos literarios, a cuya cita acudo en algunas ocasiones, y me encontré con esta perla.

Se trataba del Premio Literario Kindle Storyteller 2024 de Amazon, y entre sus bases figura (copio de un modo literal), lo siguiente: "El participante no puede tener la nacionalidad de ninguno de los siguientes países, ni disponer de residencia legal permanente en ninguno de ellos: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o la Región de Crimea. El participante no puede ser miembro de ningún gremio, sindicato u otra organización que le prohíba participar en este Concurso y que pudiera restringir, establecer obligación de pago o de otro modo tener derecho a oponerse a su participación en este concurso".

En esta ocasión no necesito darle muchas vueltas al final de este artículo. A veces una imagen o, en este caso, unas pocas letras, pueden definirlo todo. Sic. (O lo que es lo mismo: sin comentarios).

