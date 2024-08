A veces algunos amigos o conocidos me preguntan de dónde proceden los datos o noticias con los que voy cubriendo las colaboraciones semanales en este diario. Casi siempre, contesto, llegan desde mi innata curiosidad (qué sería de un escritor que dejara de cultivar esa inagotable mecha de aprendizaje), que se interesa lo mismo por el parloteo de los dueños o dueñas de perros en el parque por donde paseo, como extiende su mantel por terrazas y bares en donde las últimas noticias mueren pronto reemplazadas por las noticias últimas que destilan los medios de comunicación. De igual modo, diarios, folletos y otros instrumentos propagandísticos sirven a la causa, sin olvidar alguna que otra recomendación de personas próximas que me animan a escribir sobre esto o lo otro.

Entre otros apoyos, he cultivado siempre ese mundo mágico y fascinante de los sueños, a veces con reiteración y otras con menos entusiasmo, pero sin alejarme nunca de esas claves nocturnas que, en muchas ocasiones, se asemejan a un barco que llega cargado con los mejores frutos.

Así que, al igual que otros coleccionan sellos, discos o muñecas, por citar algunos ejemplos, he tenido la costumbre (que sigo manteniendo con cierta regularidad) de ensamblar un álbum en el que figuren las mejores imágenes que se me van ofreciendo durante mi deambular desde la almohada hasta los espacios más o menos surrealistas de la mente. Fijarlos en la memoria al despertar, o deslizarlos a un cuaderno donde queden apresados a la espera de su uso (cuántas veces la poesía y la narrativa se han aprovechado de ellos) es la tarea que me ocupa al despertar.

Esta última semana los sueños llegaron desde Venezuela, quizás porque, como dijo Freud, «los sueños son restos diurnos», y sin duda que no hay día que pase sin regalarnos noticias sobre las recientes elecciones, un modo de alimentar más nuestra ración diaria de consumo. Resultaba lógico que yo las recogiera y después la llevara conmigo a la cama, como así sucedió.

Dejando a un lado la cronología que se maneja más habitualmente: entre 90 a 120 minutos cada fase, hasta completar los cuatro o cinco ciclos de duración, en mi caso el cómputo del sueño se vio reducido a dos series que, además, funcionaron a modo de una matrioska rusa, con sus réplicas correspondientes.

La primera muñeca se presentó para dar cuenta de mi opinión ante el conflicto electoral. No tengo una simpatía especial por Maduro, ni tampoco lo contrario, pero menos aún me gustan los enfervorizados cánticos con los que la oposición proclama su victoria (también sin demostrar). En todo caso, dejemos que el tiempo rellene estos espacios en blanco. (Es fácil usar términos como fraude, pucherazos y otros semejantes; basta solo con poner los altavoces a funcionar).

La segunda réplica se convirtió en un mapa de Venezuela cuyos límites iban desapareciendo, hasta que toda la nación quedó sustituida por abundantes barriles de petróleo, la principal riqueza del país.

Al despertar, me dirigí a Freud para preguntarle por el significado de mi visión. Sabes, me dijo, hay varias clases de sueños, y me citó, entre otros, los que tienen correspondencia con los deseos y los premonitorios. Estos últimos, me matizó, son muy importantes, pues nos informan de algo que puede o no puede pasar en un futuro. Cuando se fue, comencé a darle vueltas a sus palabras. Una pregunta se fue abriendo paso entre mis reflexiones: ¿Por qué Estados Unidos, que no cesa de imponer trabas y sanciones a la industria petrolífera venezolana y, por tanto, limita las condiciones de vida de sus habitantes, se anticipó a reconocer de inmediato el triunfo de la oposición en estas elecciones? Aguardemos al próximo sueño.

