Don Armando olvidado en su casona de Entralgo

El jueves pasado me acerqué a saludar bien de cerca a dos de los protagonistas de la novela de Don Armando. Estaban medio ocultos por los toldos del puesto y rodeados de fruta que los ocultaba a los habituales del mercado. Los encontré con una expresión de rostro tensa y algo malencarada, quizá consecuencia de la conversación que mantenían y la ausencia prudente del busto de su creador literario. Hablaban seguro de su olvido y de la actitud de sus paisanos, incluso Nolo había perdido medio palo.

Me acordé con añoranza de aquel 23 de abril del año 2003, fecha elegida por coincidir con el día del libro, en que se inauguró el Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés en la casa natal del reconocido autor. Han pasado, pues, más de 21 años de aquel día de celebración con la presencia de los vecinos del Nalón y las autoridades locales, regionales y académicas. Día señalado en la historia cultural de Laviana al haber recuperado y dado uso al edificio más emblemático de Entralgo y haber puesto en justo valor la vida y obra del escritor más conocido del valle del Nalón. Escritor denostado en un tiempo por su mensaje, olvidado en muchas ocasiones, juzgado y poco leído en otras, pero con una clara aportación a la literatura española contemporánea.

Quién iba a decirnos que "La Aldea Perdida" usada durante décadas como arma arrojadiza contra quienes iban en contra del progreso y, en realidad, defendían un tipo de desarrollo más respetuoso con el medio natural, frente al agresivo impacto minero e industrial de los inicios, tan depredador con el paisaje y las aguas, pudiera ser hoy reivindicada por la actualidad de su mensaje. Su autor mucho tiempo considerado durante demasiado tiempo como un carcamal conservador que iba en contra del desarrollo económico y social. Lamentablemente pocos habían leído sus obras y entendido su mensaje, tan local y universal a la vez.

Se eligió el modelo museístico de interpretación, superado el de casa natal, porque responde a la singularidad de adaptar las instalaciones a un espacio físico muy limitado: la casa familiar de D. Armando. Se aprovechan los escasos fondos materiales, algunos muebles no significativos, pero se asienta en una ubicación física única, un lugar bisagra entre el espacio natural de Redes, aguas arriba del Nalón, y el desarrollo minero, industrial y urbano del valle, aguas abajo. Era parte del Plan Director más ambicioso que incluía el Parque de minería de montaña de Coto Musel

Este proyecto se inscribe en un municipio emplazado en el centro de un territorio bien definido desde la perspectiva tanto histórica y cultural, como natural y geológica. Mundos ocultos en el subsuelo durante miles de años y dos desarrollos espaciales diferenciados en superficie. A la vez, pretende un trabajo en red con otras instalaciones como el Museo de la Minería, la casa del agua o el Centro de Redes. Una rica oferta de turismo activo y cultural que ponga el valor la nueva imagen de un territorio degradado, sumido en una rápida regresión de la actividad económica tradicional.

Tiene el centro además de la singularidad geográfica, geológica e histórica, algo que lo diferencia del resto de los centros y espacios musealizados de Asturias: tiene Autor y paisaje. Autor que puso Asturias en el mapa literario español, en un contexto de excelentes escritores como su amigo Clarín. Retrata en su obra inigualables descripciones del tiempo y el clima, del medio rural y urbano, del cambiante y variado paisaje de Asturias. Explícitas referencias a lugares concretos y a ciudades como Avilés, Oviedo o Laviana. Un novelista capaz de hacer universal la historia local. Mi amigo Carlos Caicoya insistía en que tenemos dos elementos únicos: literatura y paisaje, que constituyen el hecho diferencial significativo de este Centro de Interpretación de la vida y obra de Armando Palacio Valdés.

El desarrollo de contenidos y el esfuerzo para su impulso y puesta en funcionamiento fue posible por dos razones. La primera, e imprescindible, es que tras varios encuentros con los responsables municipales y asociaciones se llega a un acuerdo unánime entre todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Todas las decisiones fueron de consenso y todos apoyaron la iniciativa, incluso visitamos iniciativas en otros lugares y se firma el Convenio de financiación entre Ayuntamiento y G. Regional, encargando el desarrollo y puesta en funcionamiento a la Universidad de Oviedo.

La visita al centro es la posibilidad de entrar en la vida de un valle a través del tiempo y los textos. El visitante es acogido en la antigua huerta, hoy plaza. Finalizada la misma, puede recorrer algunos de los ambientes retratados e imaginar el modo de vida de los protagonistas.

No es el objeto de este escrito describir las instalaciones y la visita, concebida para ser guiada y dirigida a grupos reducidos, pero sí esbozar que hace un recorrido por el ambiente rural –la sala denominada Demetria y Nolo–, el ambiente minero –Plutón y Joyana–, el desarrollo urbano de Laviana y la entrada al espacio protegido de Redes. Todo ello soportado en elocuentes fotografías y una amplia cartografía histórica.

Un lugar tan transcendente para la potenciación turística del Alto Nalón, permanece sorprendentemente cerrado desde los inicios de la pandemia, abriéndose en contadas ocasiones. Así como en el plano inclinado, símbolo de Laviana algún tiempo, se ha desarrollado una escalera de entrenamiento o el rocódromo, en la casa natal no se ha invertido un solo euro en el mantenimiento de las instalaciones o incorporación de nuevos elementos expositivos aprovechando las nuevas tecnologías. De la página web, que permitía la visita virtual y el acceso a la obra, han desaparecido gran parte de los contenidos, al igual que la pertenencia a la red de las Casas de Escritores que no se ha vuelto a actualizar. Resulta lamentable que la única inversión, que fue la adquisición de ediciones de sus obras, estén los libros comenzando a ser colonizadas por la humedad y los hongos. Es difícilmente explicable, que con inversiones deportivas de miles de euros, no se pueda destinar una partida a mantener en funcionamiento y difusión de elemento tan significativo de la transición económica del valle del Nalón, concebido como motor del turismo cultural, máxime contando en el Gobierno Autonómico con destacados dirigentes procedentes de este territorio asturiano.

Entralgo y Laviana tienen unas posibilidades envidiables y olvidadas: paisaje y literatura, autor y obra, casa y plaza, pasado y futuro.

