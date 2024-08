Por fin algo positivo, pero...

Mi tertulia va recuperando componentes después de las vacaciones, y el primer tema a tratar es que Iberdrola ha presentado al Ayuntamiento de Langreo un plan urbanístico para desarrollar los terrenos que quedan libres y en desuso, consistentes en cuatro parcelas anexas al río Nalón.

A la par serán cedidas a la C. H. N., y servirán para que el paseo fluvial actual llegue desde Lada a Riaño.

Como la noticia suscita amplio interés paso a resumir las opiniones de los allí presentes.

Todo estupendo si al final llega a buen puerto, dado que el principio de todo siembra dudas, pues la previsión era que las obras se iniciasen este mismo año con una partida de un millón de los ocho del total, pero la prórroga de los presupuestos del Estado, y a ver qué pasa con los próximos, pendientes de lo que marquen los mercaderes catalanes, será el primer "regodón" en el camino.

A priori unanimidad en lo positivo de la noticia, invitándonos a un moderado optimismo, pero como estamos cansados de promesas que al final resultan simple humo, al igual que con la empresa que nos "obsequió" durante décadas, pues a esperar para comprobarlo.

Nos llama un tanto la atención este cambio de Iberdrola que en su momento denegó ceder el uso de la compuerta para que los piragüistas siguieran en la zona practicando su deporte en el río.

Ahora lavan un tanto su imagen, aunque aún se quedan con el 90 por ciento de los terrenos, que seguirán catalogados como de "uso industrial".

Como somos asturianos, no coincidimos con el aserto andaluz que reza: "To er mundo é güeno", y a la espera quedamos, con independencia de que el final sea feliz, que no sirva para que se retire el contencioso contra la empresa y Hunosa a causa de la escombrera de Les Bories y Cuturrasu en connivencia con los de "arriba".

Al final seguimos considerándolo positivo, pero con los matices citados, y es que en nuestro valle estamos más que chamuscados al comprobar que una vez metido todo en la pota siempre mengua hasta el infinito…

Pues eso.

