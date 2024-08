No talen los pinos jóvenes

He procurado siempre huir de las generalizaciones. Y en este sentido hago mía la frase de que "No todo el monte el orégano" o lo mismo de que "No todos los mares son transparentes (ni lo contrario"). La prudencia y cautela ante las distintas situaciones de la vida me parece que es una normal fiel de conducta, que evita excesos de una y otra parte y, por tanto, tiende más a la equidad.

De modo que cuando he tenido que pronunciarme sobre distintos temas o aludir a diferentes protagonistas, ya se trate, entre otros, de políticos, sindicalistas o empresarios, acostumbro a abrir paréntesis para no meterlos a todos dentro del mismo saco. Hay políticos y sindicalistas que no cumplen con su deber, naturalmente, pero, del mismo modo, hay otros (y conozco bastantes), que se dejan la piel a diario en el desempeño de sus funciones. Y lo mismo sucede con los empresarios, pues a pesar de que una mayoría se preocupa sobre todo de engordar sus cuentas de resultados (a veces sin muchos escrúpulos), hay quienes, por el contrario, pagan los salarios justos y cumplen con la legislación correspondiente. (Trabajar, descansar y cobrar un sueldo adecuado –al menos que sirva para poder llenar la nevera hasta fin de mes– es el trípode en el que se apoyan las reivindicaciones laborales).

Acostumbrado a bucear en las noticias de este diario, me encontré el lunes 19 con una modalidad –nada nueva, ni ocurrente, por cierto–, solo que en esta ocasión los dardos no iban dirigidos a la línea de flotación de políticos o sindicalistas, sino que tenían un destinatario más preciso en la diana de los jóvenes.

"Los hosteleros avilesinos, desesperados: contratar personal es "misión imposible", rezaban los titulares de la página 12 de este diario. No sería extraño cambiar lo de hosteleros avilesinos por los de cualquier otro lugar del país, e incluso, sin tener que esforzarse mucho, acudir a la frase tan socorrida en tantas otras ocasiones de que la gente no quiere trabajar (no hace falta más que hurgar en las hemerotecas para encontrarnos con expresiones muy parecidas a esta).

A pesar de que la realidad es terca: los datos que publica el Ministerio de Industria y Turismo, al igual que la EPA, reflejan un crecimiento específico de trabajadores en el sector de la hostelería (entre el 3,5 y el 4 por ciento), sin embargo no cesan los disparos. "Una de las cosas que más sorprende entre los que llevan trabajando décadas en la hostelería es la escasa disposición que tiene la gente joven para aceptar trabajos durante los meses que están liberados de los estudios", o "Antes la gente trabajaba en esta época para sacar dinero para pagarse los estudios o darse un capricho…". Pero ahora, ya se sabe –el añadido es mío–, se han vuelto unos vagos redomados y, por tanto, a dónde iremos a parar si seguimos así.

A buen seguro que algunas personas que leyeran este artículo, no tendrían reparos en contar historias cuya narrativa sería bien diferente. Camareros con jornadas agotadoras a veces y con salarios por debajo del convenio en otras muchas ocasiones. No hace falta más que hablar con ellos. Están ahí y los conocemos. Su opinión vale tanto como la de quienes se empeñan en mirar el mundo solo con el cristal que más les interesa.

El término latino "mensura", del que procede la palabra mesura, significa medida. Y de eso se trata. De ajustar las opiniones todo lo posible cada vez que se hacen juicios peligrosos, como en este caso. Citando unos extraordinarios versos de Pablo Neruda: "Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos".

