Estereotipos vs realidades

El Salario Social y el Ingreso Mínimo Vital no son pagas para vagos, sino herramientas para luchar contra la pobreza grave y severa. Una cosa son los estereotipos y otra la realidad. Los datos son claros: las personas que más se benefician son mujeres con hijos a su cargo, personas que se ven atrapadas por una espiral de precariedad (vital y laboral) y que, en demasiadas ocasiones, están solas para poder sacar adelante a sus familias por lo que se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre trabajos precarios (y mal pagados) o cuidar de sus hijos e hijas. Hablamos también de personas que tienen discapacidad y que, por tanto, cuentan con muchas dificultades para poder acceder a un empleo de forma estable.

No podemos ni debemos olvidar esta realidad porque hay sectores muy interesados en desprestigiar las herramientas dirigidas a proteger a las personas y familias que más lo necesitan. Son colectivos que pretenden desmantelar nuestro Estado Social porque quieren imponer la ley de la selva: para ellos no tener empleo o pasar dificultades económicas es el precio a pagar por su fracaso vital.

Se aprovechan de casos aislados y convierten la anécdota en categoría, impulsando un discurso populista que busca criminalizar a las personas que reciben ayuda para poder afrontar las adversidades a las que cualquiera nos podemos enfrentar a lo largo de nuestras vidas. Mienten, porque los datos dicen lo contrario y el fraude es mínimo, pero saben lo que hacen. Salvando las distancias son las mismas posiciones que hace no tanto tiempo rechazaban el derecho a una sanidad pública y universal (porque no tenían por qué pagar los tratamientos de los demás) o negaban el derecho la baja por enfermedad o las vacaciones (porque no iban a pagar el sueldo por no trabajar). Desde el gobierno de Mieres sabemos que cuidar de las familias y las personas es una obligación básica, sobre todo cuando pasan dificultades. Por eso hemos intentado siempre ser un dique de protección, en la medida de nuestras posibilidades, porque los Ayuntamientos apenas tenemos recursos y, en cambio, muchos problemas sobre la mesa que resolver cada día.

Por eso hemos recibido el sello de excelencia social, hacemos un importante esfuerzo en el ámbito de las políticas de bienestar y protección, combatiendo la pobreza y ofreciendo ayudas para estar al lado de las familias y personas que más sufren. También somos de los pocos Ayuntamientos asturianos que tenemos residencia municipal para personas mayores.

Todo lo que se haga es siempre insuficiente, por eso no puede haber espacio para la autocomplacencia. Hay que abordar nuevos retos y abrir las puertas al cambio. Por eso quisimos ser uno de los tres ayuntamientos que participamos en una iniciativa piloto en Asturias para impulsar estrategias innovadoras en el terreno de la inclusión social: "xEITU", una iniciativa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que se desarrolló en Mieres, Tineo y el barrio de La Calzada (Gijón) entre marzo de 2023 y junio de 2024.

El objetivo era ofrecer una atención individualizada e integral a las personas que sufren mayores dificultades para encontrar un empleo y atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Nos pareció una iniciativa muy interesante y necesaria, así que apostamos fuerte por ser uno de los Ayuntamientos que formaran parte de este programa piloto.

Para el gobierno de Mieres es muy importante innovar en la respuesta que damos desde las Administraciones Públicas ante los problemas que sufren las personas porque detrás de cada expediente hay una familia que está sufriendo dificultades.

La participación en este programa fue voluntaria y tuvo una duración de seis meses para las personas. Durante este periodo, se les asignó un gestor o gestora del caso, que sería el encargado de coordinar toda la intervención, y se reforzó con otra figura, la del acompañante, para ofrecer un apoyo más cercano e individualizado en todo momento.

De esta forma, las personas que participaron recibieron formación en varios niveles y en tres ejes: empleo, economía y servicios. Se diseñó una especie de "formación a la carta" para mejorar sus capacidades para buscar empleo, con talleres y sesiones formativas que fueron desde las competencias digitales básicas hasta cómo elaborar un CV, afrontar una entrevista de trabajo o las herramientas para buscar empleo en internet o desenvolverse en la administración electrónica. También para mejorar su formación en el ámbito económico, con formación para mejorar sus competencias para la gestión económica individual y familiar, talleres sobre consumo, gestión de cuentas bancarias o compras electrónicas. El tercer eje (servicios) se ofreció formación en materia de salud, gestión de habilidades sociales y resolución de conflictos.

En Mieres participaron 205 personas (el 42% del total de personas que participaron en el programa en Asturias). El perfil de estas personas era mayoritariamente femenino (el 61,5% eran mujeres) y con edades comprendidas entre 30 y 50 años (la mitad de las personas estaban en esta franja de edad). Casi el 38% de las personas que participaron en "xEITU" en el concejo vivía sola y el 34,7% vive en hogares formados entre 3 y 5 personas. El 10% tenía algún tipo de discapacidad. Del total, más del 40% llevaba menos de dos años en situación de desempleo.

En el desarrollo de "xEITU" hemos trabajado de forma coordinada la Consejería, el Ayuntamiento, el Servicio Público de Empleo y Cruz Roja. Hemos trabajado en red y hemos comprobado las oportunidades que supone ofrecer respuestas personalizadas y transversales. Esta experiencia nos ha recordado otra cuestión básica: escuchar a las personas, conocer su situación y necesidades, empatizar con las familias que más están sufriendo y buscar soluciones individualizadas es clave.

Sentimos satisfacción por los resultados obtenidos con "xEITU". Hemos sacado muchas lecciones y tenemos más claro que debemos avanzar en la coordinación entre los diferentes servicios públicos, que no podemos trabajar como compartimentos estancos sino en red: cuando las familias tienen dificultades hay que trabajar mano a mano desde Bienestar Social, Educación, Vivienda, Salud… Porque los problemas se manifiestan en diferentes ámbitos, pero necesitan una respuesta integral y coordinada. La cooperación es el mejor camino. Tras este programa piloto, creemos que hay más argumentos para afrontar retos como implementar la Historia Social Única (HSU) para garantizar el acceso a la información unificada, completa y actualizada. Es lo que ocurre desde hace años en otros servicios públicos básicos, como salud, pero que en el ámbito de los Servicios Sociales sigue pendiente.

Seguimos trabajando para proteger a las personas que más lo necesitan, para que nadie se quede atrás y la igualdad de oportunidades sea algo más que un brindis al sol. Así también se construye democracia.

