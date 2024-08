Mieres, respeto y convivencia

El futuro de Mieres pasa por ser una ciudad para vivir –también, ojalá, que para trabajar–, con servicios, segura y atractiva. Pero hay quienes se están empeñando en tirar esta imagen por los suelos. Los dos últimos actos vandálicos que se llevaron a cabo en la ciudad se suman a pequeños daños que se vienen acumulando y que alejan a Mieres de ese ideal de villa en la que asentar un proyecto de vida.

Arrancar una de las letras del parque Aníbal Vázquez, recién estrenadas, supera con creces la calificación de trastada. Afea la imagen de un espacio recién inaugurado, y que además supone un homenaje a una de las personas más queridas del concejo. Si, además, el autor, tal y como denunciaban vecinos que vieron los hechos, va acompañado de sus padres, no le dicen nada, y se va tan ancho, pues algo estamos haciendo mal.

¿Y que me dicen del robo de la cadena de la estatua de Teodoro Cuesta? Parece de una película de Berlanga. A plena luz del día, dos delincuentes habituales, dándose órdenes como si fueran restauradores profesionales, ante la mirada y quejas de testigos, se llevan una pieza ornamental de varios kilos de peso que aparece en una chatarrería de la Cuenca del Nalón. Con menos material, Juan Gómez Jurado te hace una novela, o al menos un relato corto.

Cierto es que este último hecho entra más en lo delictivo que en lo vandálico, ya que eran dos viejos conocidos de la Policía y además buscaban un beneficio económico. Aun así, son dos ejemplos de acciones que dañan la imagen de Mieres.

Como también lo hacen las pintadas en los bancos públicos. De poco sirve que el Ayuntamiento invierta dinero en pintarlos, cambiarlos o restaurarlos, si a los dos días el mobiliario vuelve a estar lleno de garabatos. Porque una cosa es el arte urbano, del que en Mieres sabemos mucho y tenemos grandes ejemplos, y otra muy diferente el vandalismo y el pintarrajeo de paredes o enseres urbanos por una supuesta diversión.

Si de verdad los mierenses creemos en Mieres, tenemos que hacer una profunda reflexión. Porque hay dos palabras, educación y respeto, que a tenor de lo visto no estamos sabiendo interpretar. Los primeros, los que somos padres. En nuestros hijos e hijas está el futuro de este municipio, y debemos ser nosotros, en casa, quienes eduquemos. En el colegio están para enseñar, y nosotros estamos para educar, y para que un chaval de 14, 15, o 30 años no se dedique a estropear el mobiliario urbano de la ciudad. Trastadas hemos hecho todos alguna vez, el que suscribe el primero, pero estamos llegando a unos niveles preocupantes.

Y no me puedo dejar lo de las "CCA": cacas caninas antipersona. Sigue siendo un problema importante para la imagen de la ciudad. Sin ir más lejos, este viernes, a poco menos de 50 metros del Ayuntamiento, había varios excrementos que parecían una recreación del Stonehenge. Quizá al dueño del animal que los produjo le pareció buena idea dejarlos allí como muestra. Pero no, señor dueño de perro al que le debían haber caído 300 euros de multa por marrano, eso no es arte urbano tampoco.

Así que lo dicho, si queremos que Mieres sea una ciudad de futuro y eso le reclamamos a las administraciones, también debemos pensar en nosotros mismos y en lo que hacemos para contribuir a que la imagen de nuestra villa sea lo más atractiva posible. Mimbres tenemos: un gran comercio local, buena gastronomía y hostelería, buenas comunicaciones y servicios, educación, sanidad... Ahora solo falta que cada uno de nosotros aporte ese pequeño granito de arena. O al menos, que no pongamos piedras (o mojones) en el camino de quienes sí creemos en Mieres.

