Llevamos en casa varios días en pleno zafarrancho de limpieza al objeto de poner en orden esa serie de objetos más o menos personales, que supongo todos tenemos acumulados desde ni se sabe y ya sin uso alguno, y que por mucho que cualquiera de nosotros se resista acabarán dentro de un tiempo en el contenedor.

Y es que ya ni siquiera nos queda tiempo para un simple resquicio de melancolía. Además no quiero imaginarme cuando uno se vaya definitivamente los comentarios que se vayan a hacer, incluidas críticas por los "gustos" del güelito.

Otros artículos de José Manuel Ibáñez A mi aire Malestar A mi aire Por fin algo positivo, pero... A mi aire Empacho de crema

Muy de tarde en tarde me dedico a ordenar y revolver entre papeles y viejos escritos que uno va acumulando, y que por las prisas guarda y clasifica, pero con el paso del tiempo ni te enteras que están ahí a la espera de un simple ¡hola!

Se supone que en un momento dado han tenido una función, quizá un detalle con quien alguien te obsequió o simplemente algo que compraste por gusto propio, pero el tiempo transcurre inexorablemente, y tal vez como las personas se van convirtiendo en juguetes rotos que no te dicen nada.

He sentido pena y nostalgia cuando he decidido dejar libros que ya no releeré en bancos diversos, pero con la satisfacción de comprobar que serán recogidos por paseantes, o deshacerme de las primeras raquetas con las que comencé en el tenis, así como la ropa deportiva de aquella época, también como variados complementos de vestir con los que uno salía a la calle hecho un brazo de mar, y en general muchas cosas que formaron parte de la vida de uno y su entorno cercano.

El tiempo transcurre inexorablemente, pero con harto dolor por ley de vida se necesita hacer borrón y cuenta nueva.

Entiendo que el problema resulta generalizado, por eso me desfogo extrapolándolo, eso sí sin poder evitar nostalgia y cierta pena, y así lo plasmo en esta líneas, pero la vida debe seguir…

Suscríbete para seguir leyendo