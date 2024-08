Se necesita personal

El pequeño bar de Puentedey tiene anexo un comedor amplio que permanece cerrado a pesar de que la clientela se amontona deseosa de saborear las raciones de morcilla,rabas y pimientos. No dan abasto y no encuentran personal al que contratar para así poder atender más y mejor.

La responsable de una tienda de electrodomésticos me reconoce que se está viendo obligada a cerrar al público una tarde entre semana para poder hacer el papeleo. Porque nadie quiere trabajar a media jornada para no arriesgar los subsidios y las ayudas que se perciben actualmente.

Hoy es de lo más normal ver carteles solicitando empleados o avisando de que, por ejemplo, no se atiendeel servicio de terraza por falta de personal.

Es curioso, pero pasamos de la España del pluriempleo, en muchos casos la única forma de sacar a la familia adelante, al estado actual, en el que en no pocos supuestos resulta más rentable no trabajar.

No se, me parece una situación preocupante pues el trabajo crea un hábito, como también lo crea no hacerlo. Como madrugar, limpiar el hogar, estudiar o cenar temprano. Y sin el hábito de trabajar, cuantos más años pasen, peor, más difícil se hará, más desactualizado y fuera de lugar se estará, digo yo.

Sorprende que, por una parte nos indigne que los inmigrantes se busquen la vida para ocupar los empleos que antes correspondían a los españoles mientras, por otra, desechemos dedicarnos a un montón creciente de actividades. Nada de agricultura, pesca, ganadería, hostelería, empleos que requieran esfuerzo y que se salgan de despachos y oficinas. Hay problemas para encontrar camioneros, taxistas, repartidores, camareros, obreros de construcción, vigilantes, etcétera. Si es un contrato fijo, bien pagado, en oficina, con horario estable, sin currar los fines de semana, vale, podría servirnos; pero todo lo demás, que lo hagan otros. Los turnos, las guardias, los empleos estacionales…pasando.

Extraña que en un país con más de dos millones de parados haya tanta demanda laboral que no hay manera de cubrir. Algo no cuadra.

