Actualmente la mayor parte de los sindicatos cuentan con sus propias escuelas sindicales, donde se forman sus cuadros; allí, delegadas y delegados aprenden a diseñar y a preparar las propuestas que más tarde presentan a los trabajadores y defienden ante la patronal. También el franquismo tenía la suya, que había fundado en 1948 el falangista Fermín Sanz-Orrio, con el objetivo de difundir los principios socialcristianos y la ideología del Movimiento Nacional en las fábricas.

Talleres Aguínaco, escuela de sindicalistas

Pero, al margen de las aulas y de los profesores titulados, el aprendizaje de los sindicalistas de raza ha sido siempre el mundo del trabajo donde se viven en carne propia los conflictos y se asimilan las experiencias de los compañeros más veteranos. Y aunque estoy seguro de que habrá quien diga que ya no es así, creo que nadie puede negar que sí lo fue hasta no hace mucho.

En este sentido, hay empresas que han sido verdaderas forjas de líderes obreros, no por su especial dureza, sino porque en ellas confluyeron personas con una fuerte conciencia de clase que supieron conducir con tino y eficacia situaciones que de otra forma hubiesen derivado en enfrentamientos frontales con consecuencias impredecibles.

Uno de estos lugares fue Talleres Aguínaco, sociedad fundada en Mieres en 1941 por Jaime Aguínaco Tourville, un mecánico que veinte años antes había abierto un taller de automóviles en la calle más céntrica de esta villa. Después, se decidió a ampliar su horizonte empresarial y, con el apoyo económico de algunas familias de la burguesía local, abrió esta empresa, que en su mejor momento llegó a dar empleo directo a unos 250 trabajadores.

Estaban repartidos en tres naves especializadas en la fundición de aceros y metales, ajuste y mecanización y calderería y construcciones metálicas; pero además, y de manera indirecta, como suele suceder en este tipo de industrias, también se proporcionaba trabajo a otros talleres más pequeños que podían sumar 700 empleados más, la mayor parte eventuales según las necesidades de producción.

En una entrevista al recordado periodista Amadeo Gancedo, uno de aquellos trabajadores, Manuel Vacas López, quien había pasado allí su vida desde su incorporación como soldador a los 14 años, contó que Aguínaco S. A. también fue una empresa pionera en la incorporación de mujeres a talleres mecánicos, ya que entre la plantilla de la sección de machos para moldes había dos operarias.

La empresa llegó a abrir su propio economato y pagaba un buen sueldo en comparación con otras industrias similares. En ella se realizaban todo tipo de trabajos: desde pequeños encargos locales y ruedas para los vagones de las minas a encargos de envergadura para toda Asturias, España e incluso Cuba. Manuel Vacas citó con orgullo en su relato algunas de las grandes obras que se repartieron por toda la Península, como los depósitos del puerto de El Musel, en Gijón; la estructura metálica del puente de La Salve, en Bilbao; el transportador de caliza de la fábrica de Cementos Sansón, en Barcelona; la fábrica de azúcar en Jédula, en Cádiz, y las membranas de cubierta de aeropuerto del Prat de Llobregat.

Pero Aguínaco ha pasado también a la historia del movimiento obrero asturiano porque muchos de sus operarios comenzaron allí una militancia sindical que en algunos casos los convirtió en líderes para sus compañeros. Por ejemplo, Ulises Concejo y Eleuterio Bayón, dos de los fundadores de USO en Asturias, que acabarían desempeñando cargos en UGT. El segundo también fue concejal del Ayuntamiento de Gijón por el PSOE.

Y en Comisiones Obreras, Artemio García; Lisardo Menéndez, quien presidió la cooperativa de viviendas de la empresa, que a mediados de los años 60 emprendió la construcción de más de sesenta viviendas para los empleados; o Miguel Ángel Cantalejo, secretario general del Sindicato del Metal de CC OO entre diciembre de 1982 y el mismo mes de 1991. Aunque sin ninguna duda, el más conocido fue Juan Muñiz Zapico "Juanín", nacido en La Frecha, en el Concejo de Lena, quien, como seguramente recordarán, fue uno de los dirigentes condenados en 1973 en el famoso proceso 1001 que alcanzó gran repercusión internacional. Cuando falleció, el 2 de enero de 1977, en un desgraciado accidente de tráfico, sumaba dos condenas del Tribunal de Orden Público, siete años de cárcel, despidos, multas gubernativas y tenía cuatro huelgas de hambre a sus espaldas.

En 1990, CC OO de Asturias puso el nombre de Juan Muñiz Zapico a su fundación cultural y ya en 2007 encargó a los profesores Rubén Vega y Carlos Gordon la publicación de su biografía. Se trata de un magnífico y completo trabajo que dedica su segundo capítulo al paso de Juanín por Aguínaco entre 1957 y 1967. En este texto encontramos testimonios y aportaciones de algunos de sus compañeros, que incluyen recuerdos sobre cómo era el día a día de esta empresa y sobre todo los conflictos que se vivieron en aquellos años de clandestinidad.

Juanín llegó al taller de calderería en 1957, cuando tenía 16 años; en 1963 fue nombrado enlace sindical y poco después vocal del Jurado de Empresa, ingresando al año siguiente tanto en CC OO como en el PCE.

Aguínaco nunca fue una fábrica especialmente conflictiva, aunque en la década de los 60 se registraron varios paros de una hora de duración en solidaridad con las luchas mineras, el metal gijonés e incluso contra la conmemoración oficial de los 25 años de paz del franquismo. Sin embargo, poco a poco fue extendiéndose la conciencia reivindicativa, a veces por el simple ejemplo y el contacto con estos pioneros del sindicalismo y en otras ocasiones por métodos tan curiosos como el que relató Miguel Ángel Cantalejo y que consistía en esconder la propaganda o "Mundo Obrero" en una de las cisternas de los servicios, que entonces estaban muy altas: "Detrás de la cisterna se metían los panfletos. Cada vez que venía uno cogía el panfleto, lo leía, y lo volvía a meter detrás de la cisterna".

No existe unanimidad en el papel que jugó en aquellos años la dirección. Mientras Manuel Vacas expresó ante Gancedo la opinión de muchos de su antiguos compañeros calificando al director general Manuel Martínez como "sin duda alguna el mejor que pasó por allí" y habló con nostalgia del ambiente extraordinario que se respiraba en todo el entramado empresarial, asegurando que "éramos como una gran familia", Artemio García lo recuerda durante una de las pocas asambleas que pudieron hacerse durante las elecciones de 1966 subiéndose a un cajón para arengar a sus empleados y advertirles lo que supondría votar a candidatos como Lisardo o Juanín, que finalmente resultaron elegidos junto a otros dos trabajadores de su misma idea.

El mismo Artemio da en uno de los párrafos de la biografía de Juanín su explicación personal sobre esta contradicción: "Los que vivíamos en ese mundo sí lo conocíamos. Pero los que no vivían, no querían vivir, o las circunstancias los alejaban de ese tipo de vida, lógicamente, hablarán de una historia que no tiene nada que ver con lo que ocurrió".

Así las cosas, el 29 de septiembre de 1967, tras un paro de una hora para presionar en el convenio, hubo cinco despedidos entre los que estaban Juanín y Lisardo, lo que llevó como protesta a la primera gran huelga de la empresa entre el 7 y el 11 de octubre. Aquella fue una acción fallida que se cerró con el traslado de trece trabajadores a Barcelona, cobrando su salario sin complementos, lo que no les permitía ni pagar la renta de una vivienda, lo que hizo que algunos acabarán dejando los talleres definitivamente.

Cuando llegó la crisis que afectó a todas las industrias de la Montaña Central, Aguínaco no fue una excepción, aunque 154 trabajadores se resistieron al cierre y decidieron seguir adelante por su cuenta constituyendo en octubre de 1981 una Sociedad Laboral gracias a un crédito que otorgó el Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

La nueva empresa, llamada Aleaciones Especiales Mieres, logró mantener su actividad durante una década y acabó trasladándose al polígono industrial de Vega de Arriba. En 1989, trabajó en ella el economista y licenciado en Derecho Darío Díaz, quien sería entre 2003 y 2007 director general de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias.

Finalmente, la cooperativa no pudo resistir el empuje de la competencia y acabó siendo adquirida por el grupo navarro Triman Minerals, reconvirtiendo su actividad en la fabricación de materiales para la explotación de canteras en dos instalaciones separadas: una de fundición en Vega de Arriba, y otra de calderería en Vega de Baiña.

En 2018, cuando entre las dos ya sumaban solo 30 trabajadores, se presentó concurso de acreedores. Hace muy poco, en una última vuelta de rosca del destino, la antigua nave de Vega de Arriba fue arrasada y sobre su solar se abrió una hamburguesería de una conocida cadena americana. Ahora, pueden ustedes degustar allí un McCrispy con patatas pensando en lo que fuimos y ya no somos.

