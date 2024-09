Cuando le realidad cabe en un sándwich

Hace día Millás publicó en este diario un estupendo artículo, "He aquí la cuestión", donde indagaba acerca de los contornos de la realidad. A base de hacerse preguntas, y dependiendo del modo de plantearlas, la realidad iba de un lado a otro. Así a veces las respuestas eran afirmativas y en otras ocasiones lo contrario, por lo que, entre otras conclusiones, el escritor decía: "La realidad, en fin, no es la realidad, sino el retrato que nos hacemos de ella en función de nuestro modo de interrogarla".

Y de eso se trata, ciertamente. Si lo hacemos a través de un cristal, estaremos coincidiendo con los versos de Ramón de Campoamor: "Todo es según el color del cristal con que se mira". Y, del mismo modo, podríamos aludir a un viaje por los confines de la psiquiatría. "En ocasiones la realidad se abre paso a través de las locuras más incomprensibles". Sin que falten en este dietario las citas procedentes de cronologías y modos de pensar muy distintos. O los ecos que nos llegan desde el cine, los ensayos o la poesía, por señalar algunos ejemplos.

Sin embargo, con lo que nunca me había tropezado era con un modo tan original de apresar la realidad, cual es meterla dentro de un sándwich. Vale lo del cristal según el color que más nos guste o lo de alzar el vuelo por territorios oníricos, o mágicos o lindantes con el escapismo, pero reconozco que lo del emparedado no me lo esperaba.

De sobra sabemos que unas lonchas de queso en mal estado, a las que acompañan otras de jamón mohoso y con mal olor no invitan, precisamente, a su consumición. Si se pretende atraer a los comensales a la mesa hay que esmerarse en la cocina, presentar un producto que guarde mucha semejanza con la realidad de nuestros estómagos. Mas a veces no queda otro remedio que hacer alguna trampa (un partidario de los eufemismos diría que se trata simplemente de un truco gastronómico), sobre todo, cuando uno de los dos ingredientes (el queso o el jamón, da lo mismo) continúa presentando un aspecto sospechoso.

Del mismo modo que hay cocineros expertos en remendar una salsa o en conseguir que las berenjenas chupen menos aceite, así también los hay que preparan sándwiches que acaban teniendo un aspecto presentable a pesar de que no haya más recurso que usar algún ingrediente escasamente nutritivo. Uno de los últimos platos que vi fue un bocadillo formado por dos lonchas de jamón fresco: un PIB al alza, con la consiguiente creación de empleo, que aprisionaba una capa de queso, más parecido al gruyere, por cuyos agujeros se escapaban las conversaciones entre gobierno, CCOO, UGT y patronal para privatizar las bajas comunes de origen traumático a través de las mutuas. Sin necesidad de buscarle muchas esquinas al paisaje, ello significa una perversión del sistema público de salud: las mutuas son patronales empresariales que gestionan dinero público con intereses privados.

En este caso, el experto en artes culinarias ha sido el presidente del Gobierno, secundado por sus ayudantes de cocina, que utilizó la técnica comunicativa del sándwich: meter una cosa mala entre dos buenas. Al acabar la faena, se quitó el delantal y, mirando hacia los fogones, sentenció: "Lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas". Se refería al punto 7 del acuerdo, cuyo objetivo aparece en el texto: "Evitar la prolongación innecesaria de los procesos". O dicho de otro modo: acortar las bajas. Lo que no implica curar una lesión, sino incorporarse antes al trabajo.

En fin. Cosas de la realidad.

