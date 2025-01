Decretos y bulos

Reunidos todos ellos en el despacho oval de la Moncloa, toman la determinación de sacar adelante todo un montón de leyes que luego intentarán sacar adelante en las Cortes, con ayuda de sus amigos, jeje, o enemigos, "quilosá", con los que previamente pactaron para permanecer en política. Ah, ¿pero qué pasa si ya no discurren más decretos o el jefe sigue adelgazando y su cerebro no da más decretos o sí? Entonces todos ellos se ponen de acuerdo para que en todos los púlpitos digan el término "bulo" . Aclaro, no van a los púlpitos, sino a sus ambones no religiosos, como puede ser una de las emisoras o periódicos de su entorno.

Ahora, por ejemplo, como entramos en etapa vacacional, salta el jefe a la palestra y nos dice que pone en marcha una campaña que conmemora el fallecimiento de Francisco Franco Bahamonde, nada menos que con 100 celebraciones. Jeje, otro bulo más, made in Moncloa en este caso.

Pienso yo, como cualquiera de ustedes, ¿por qué no conmemoramos con nuevas celebraciones los años transcurridos a partir del año 1931? Así podremos contemplar una historia más amplia de lo bueno y malo, y nuestros pequeños se enteran de todos los aconteceres.

Como iniciamos un nuevo año y a lo mejor se precipitan otros movimientos más demócratas. Cierro hoy la columna, deseándoles un feliz Año Nuevo.

