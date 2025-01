Langreo es CIUDAD desde la publicación en el BOPA el 26 de Junio del 1986 del Decreto76/86 del 11 de Junio. Parece ser que el cambio fue motivado "por la inquietud sentida y conformada por la existencia de una entidad de estructura lineal siguiendo el curso del Nalón", a partir de ahí Ciaño, Sama, La Felguera, Lada, Barros y Riaño, pasan a denominarse distritos urbanos.

Lo reconozco, a mí nunca me gusto lo de "distrito", es más cuando envío una carta siempre pongo La Felguera (Langreo) 33930 Principado de Asturias, será por ser más de PUEBLO que las amapolas.

Un error desde mi punto de vista fácilmente subsanable ha sido la eliminación de las señales indicativas a la entrada y salida de los llamados "distritos", puesto que cada vez son más las personas que nos visitan por los diferentes eventos que se celebran en Langreo y se preguntan ¿Dónde estoy? Supongamos que nos dirigimos a La Felguera por la carretera de "los túneles", la desviación para Riaño está indicada, pero una vez que tomas la desviación no está señalizada la entrada en dicho PUEBLO y mucho menos a la salida hacia Frieres.

Si giras hacia Barros no encontrarás señal te indique donde empieza y termina este PUEBLO. No busques las señales indicativas de los PUEBLOS de La Felguera, Sama o Ciaño, no las encontrarás simplemente porque no existen.

Hay quienes están orgullosos de haber borrado los nombres de nuestros pueblos eliminando las señales indicativas. Otros continuaremos reivindicando la restitución de dichas señales sencillamente porque estamos orgullosos de haber nacido, en Lada, Barros, La Felguera, Sama, Ciaño o Riaño, y no vamos permitir que sus nombres en el futuro sean sustituidos por códigos postales, ambas cosas son compatibles.

