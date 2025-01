¡Querido Baltasar… 2025!

Otro año más me dirijo a vosotros con la misma ilusión que cuando era un niño. Porque las afiladas esquinas de la vida me llevaron a comprender que tú, junto a los otros dos Magos de Oriente, sois los únicos monarcas a considerar, cuando el pueblo anhela mejorar y prosperar. Y para quienes no lo crean y se dejen seducir por los cantos de los tenores del Sistema, que recuerden lo que "La Polla Records", canta en su trova "Real como la vida misma", sobre todo en aquella estrofa que dice: "Un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente".

Pero dejemos la República a un lado y centrémonos en la presente misiva. No os extrañará que, desde hace varios años, no os pida renovar el juego de "profesionales de la política", porque quedé desencantado cuando Melchor me comentó, antes del periodo de pandemia, que las empresas que los manufacturan ya no se responsabilizan de su mal funcionamiento y deterioro prematuro. Quizás por esa razón, cuando las eternas "jugueteras" entran en crisis, les salen nuevos fabricantes para competir en el mercado-Senado, pero, triste y desgraciadamente, pasado un tiempo y la euforia del momento, quienes compran, ilusionados por los prodigios que presentan sus manuales de uso, quedan igualmente frustrados al comprobar que "es más de lo mismo", por muy psicodélicos y trasgresores que parezcan los coros y palmeros que los acompañan. Este curso, voy a ser un poco más perspicaz, porque cada vez estoy mas convencido de la certeza de la frase que, atribuida al filósofo Quinto Horacio, sentenciaba: "Tempus fugit, carpe diem et memento mori"; o para los que nunca aprovechamos las clases de Latín, "El tiempo pasa, disfruta el momento, porque nada es eterno".

Me temo que, a lo largo de este 2025, con la conjunción, en el tiempo y el espacio, de profesionales de la política de última generación, rendidos a sus señores del Sistema, la tribu humana padezca sobremanera. ¡Jo; es que cada nueva promoción, hace buena a la anterior…! Y eso, querido Mago, pese a que cada vez es más difícil.

Sí, sí; me refiero a esos que pretenden soplar y sorber a la vez, que hoy dicen "libertad" y mañana, o esta misma noche, hablan de establecer medidas que cercenen derechos humanos fundamentales, por nuestra seguridad, siempre por nuestro bien… Y como han logrado, con sus sucesivas leyes de des-educación, que seamos tan tardos e inocentes, bebemos, como sumisos corderos, de ese macabro brebaje. Pese a que sabemos que, cada trago, nos envenena más e inexorablemente. Y todo para que los amos del mundo sigan en su púlpito.

Por cierto, nada nuevo bajo el sol; así está escrito, no solo en libros sagrados como la Biblia, el Corán o el Mahabhárata, sino también en las distopías de inicios del siglo pasado, de Orwell, Bradbury, Saramago o Huxley, incluso antes que éstos, sin tener que salir de la caverna de Platón, en la Antigua Grecia, del propio Kafka.

Y como el león del Sistema caníbal, tiene zorros bastantes para lograr que los toros de los cuatro puntos cardinales se peleen entre sí, la victoria les sonríe. Además disponen altavoces, marcados intempore como cumbres de la tierra, Davos, o varios "Gs", en los que sus lacayos, como si fuesen ideas propias y dogmas de Fe, listan y legislan contra la base de la pirámide.

En fin, queridos Magos de Oriente, después de todo esto, no sé que pediros. Es más, temo que ni os queden ganas de salir de vuestro limbo de letargo anual por miedo a ser detenidos por inmigrantes ilegales, sin papeles o por traficantes de mercancías que no han cubierto los preceptivos papeles en frontera. ¡Hostia, que lo vais a tener difícil.! No obstante, ¡Feliz 2025! n

