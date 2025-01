Repasar la democracia

La forma en la que miramos el mundo es, a fin de cuentas, la definición de nuestras experiencias tras viajar por su interior. Y, como es lógico, durante ese vuelo enfrentamos desafíos, aprendemos de ellos o lo contrario, y hasta en ocasiones le damos la vuelta al ojo del calcetín para acomodarlo a nuestro gusto.

De ahí que las gafas de la objetividad, esas lentes que deberían servir para apreciar nuestro entorno de una manera real (no adulterada, quiero decir), estén en franca retirada. Su uso no conviene muchas veces, sobre todo cuando los colores que nos presentan no coinciden con los de nuestro arco iris.

Solo una mirada larga, una proyección más amplia de nuestro contexto, puede conseguir juntar a un tiempo presente y futuro. Y así hacer posible el cumplimiento de una regla básica: "Tu futuro no puede existir sin tu presente, y tu presente no existiría sin tu pasado".

Hubiera bastado con colocarse esas gafas de la objetividad, aunque fuera solo unos minutos, para darnos cuenta de que el debate que se está produciendo sobre los actos del Gobierno para defender la libertad y la democracia de nuestro país, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, encajan perfectamente en el ángulo de refracción de cualquier sociedad avanzada y democrática. Solo se necesita, sin atravesar muchos kilómetros, fijarse en Alemania, para recordar que allí, de cuando en cuando, se realizan actos de condena del nazismo y del horror que esa época supuso para la propia sociedad alemana y para el resto del mundo civilizado.

Los argumentos de quienes se oponen o plantean serías objeciones a los actos del Gobierno proceden a veces (pocas) de una acusada miopía, de una distorsión de las imágenes que se fueron acumulando en la retina; pero, sobre todo, de una interesada percepción de la distancia histórica, en cuyo foco prevalece la nostalgia por un dictador cruento que, por desgracia, sigue presente en muchas personas y grupos políticos a quienes les molesta cualquier alusión a esos tiempos oscuros.

Además, por si no fuera poco con los argumentos que se exponen: "No hay que reabrir heridas, no hay que volver al pasado", y así; o "mejor emplear el tiempo en resolver problemas actuales: la sanidad, enseñanza (como si no fuera posible sentarlos a todos a la misma mesa)"; a Franco le ha salido de pronto un buen aliado en Valencia. De modo que los ultras más recalcitrantes se acuerdan ahora de la dana y le recriminan al Gobierno que gaste dinero en la conmemoración de la democracia en lugar de destinarlo a las ayudas a los damnificados por la riada.

Nada nuevo en el argumentario de quienes están siempre prestos a ponerle piedras a las ruedas del progreso. Y el recurso a la distracción es un buen método para ello. Lástima que esas mismas personas no se acuerden de sus hijos, y de tantos jóvenes a los que el paso del tiempo ha puesto amnesia en su cerebro. Retornando de nuevo a Alemania, buena parte de la juventud apenas sabe quién fue Hitler, y no hay que arrugar mucho la frente para darse cuenta de que aquí sucede lo mismo con respecto a la figura de Franco.

Por ellos, aunque solo fuera por ellos, merecen la pena estos actos. "Tu presente no puede existir sin tu pasado". De eso se trata, precisamente, en esta ocasión. De abrir la tapa de la memoria, cada vez más oxidada a la vista de cómo discurren las aguas de la ultraderecha en el mundo, para realizar ejercicios que ayuden a los más jóvenes a conocer y valorar la importancia de vivir en democracia. Lo otro, la mente en blanco, la asepsia histórica, sabemos bien a quiénes conviene siempre.

