Qué tormenta

Ha comenzado el año con borrascas y danas . Pero para situaciones y anomalías de la naturaleza están los políticos. Unos para salvarse de los inconvenientes y otros para disimular, haciendo gimnasia de hombros delante del espejo del baño cada mañana.

Pero hay otro tipo de tormentas que discurren por otros lares o destinos lejos de nuestro hábitat. En Palestina y territorios anexos, el hambre, matanzas y secuestros se repiten. Es tan común y terrible que, créanlo o no, tengo amigos que no ven los telediarios porque no son capaces de visualizar a ese grupo de niños cómo extienden sus manos con una triste lata para que le echen una cucharón de comida, apenas sin cocer que incluso termina cayéndose al suelo por los empujones que se dan unos a otros para obtener algo que pueda llevarse a la boca.

Y en nuestros noticiarios nos dicen que a diario tiramos comida en los contenedores que, por cierto y desgracia, aprovechan aquellos que pasan por necesidades acuciantes. Hoy también me dirijo a aquellos que padecieron y aún padecen la terrible tormenta en las comunidades de Valencia, principalmente, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y, no obstante, tras haberse cumplido dos meses de aquella riada, siguen sin aparecer tres personas, coches sin poder valorar sus daños necesarios para su peritaje y negocios que no volverán a abrirse dada su destrucción o, incluso, desaparición.

Suscríbete para seguir leyendo