El último adiós a una gran señora

Hay personas que a lo largo de la vida cobran un sentido especial en los sentires de quienes as tratan. Sus valores personales los expanden tenuemente, pero la persistencia de su regalo, llegado el momento del último hasta luego, nos permite comprobar lo afortunados que hemos sido por la suerte tenida de gozar de su amistad.

Nieves Estévez Rodríguez fue una de esas personas que quisieron y supieron compartir su vida con las demás y sus hijos Covadonga, Juan José y Francisco (“Teve”) ellos y su esposo Juan Vázquez, fallecido hace algunos años, lo han sabido mejor que nadie. Como también todas sus numerosas amistades. Modestamente fui otro gran beneficiado y no olvidaré sus habituales visitas a mi madre para regalarle un rato de su animosa compañía y, de paso, peinarla. Guardo esa larga serie de fotografías con vida propia, en mi recuerdo, por eso no escribo desde la perspectiva de quien acostumbra a ello, sino desde ese rincón cariñoso del recuerdo que me acompaña.

Nieves, era una buena gastrónoma -en especial de la gran familia del marisco- pero es que además destacaba por su buen hacer como cocinera y repostera; ducha en el arte de la peluquería y del tejer. Su gran afición era el parchís. Lo practicaba sin que llegara nunca a cansarse dándole al cubilete en busca del “cinco”, o de la ficha con la que cerrar “barrera”, y el receso solía producirse para merendar… Hasta mi conocimiento nunca llegó la habitual queja de sus competidoras del ¡Hace trampas!…

De mis años de bachillerato recuerdo aquella historia de la noble patricia romana que escuchaba a sus amigas vanagloriarse de sus preciosas joyas y cuando le preguntaron a ella cuáles eran las suyas respondió con dulzura y sencillez: Mis hijos.

Nieves podría haber respondido exactamente lo mismo. Los tres, Covadonga, Juan José y Francisco fueron sus más preciados tesoros. Covi fue catedrática de Microbiología en la Universidad Complutense hasta su reciente jubilación; Juan José, ha sido un cirujano pediátrico reconocido internacionalmente y el primero que realizó un trasplante de hígado de padre a hijo en el Hospital Universitario La Paz, de Madrid; Francisco Diplomado en Enfermería, trabajó en Hunosa, en los pozos Candín, Mosquitera y María Luisa siendo monitor de Socorrismo en la Escuela de Formación de Hunosa hasta que un accidente truncó su cometido. Francisco, conocido por todos como “Teve” fue, junto a uno de sus grandes amigos, Ceferino Braña, el encargado de llevar a buen puerto la tarea de escanear todo el material del archivo de la extinta Sociedad de Festejos de Santiago, así como sus portfolios.

Nieves pudo en sus casi cien años de vida, disfrutar de sus hijos políticos Francisco Javier Fernández Vallina que fuera consejero de Educación Y Cultura del Principado de Asturias y profesor Emérito del Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM; Charo Romero Chaparro y Magdalena Velasco Fernández, profesora de piano del Conservatorio “Eduardo Martínez Torner”, de Oviedo.

A todos ellos, como a sus hijos y demás familia quiero testimoniar mi cariño y relación de muchos años, porque Nieves Estévez Rodríguez ha sido una persona realmente buena que me distinguió con su amistad.

Descanse en Paz.

