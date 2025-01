¡Viva el Afuega’l Pitu!

Autoridades, queseros, compradores, vecinos, amigos…

Yo tengo un primo, Joaquín Uría San José, que vive aquí y que temporalmente fue alcalde de Morcín a finales de los años 80. En ese periodo me llamó para que hiciese el pregón del Afuega´l Pitu. Y yo le dije que no, que no sabía hacer eso, que no tenía costumbre, que no lo había hecho nunca. Todo eso era verdad. Bueno, pues 200 pregones después, bueno, pregones, presentaciones de libros, homenajes diversos, aquí estoy... Lo primero, perdón primu, hiciste como que me entendías lo que te decía pero seguro que te jodió. Y lo segundo, que rectificar no es que sea de sabios, en mi caso consiste en insistir en el error, porque no es que ahora sepa mucho más de quesos o de pregones que años atrás, pero sí ha pasado el tiempo suficiente para apreciar el crecimiento en todos los sentidos, calidad, popularidad y comercialización que ha tenido el Afuega´l Pitu.

Igual a alguno de vosotros le parece una tontería, pero, para mí, encontrar este queso en importantes espacios gastronómicos de Berlín, Milán, Nueva York o México me da un subidón que si me tomo la tensión en ese momento seguro que la tengo fuera de rango. Este trabajo silencioso de queseros y queseras buscando durante años la excelencia, dio sus frutos y su presencia hace años que está normalizada y premiada en concursos y en las mesas más prestigiosas.

Todo esto no hubiera sido posible, por ejemplo, sin las mujeres premiadas este año, las hermanas Mari Luz y Filomena Martínez, naturales de Cubia, trabajadoras ejemplares del mundo rural asturiano que van a ser premiadas con el galardón "Afuega´l Pitu de Oro" 2024.

Ellas, trasladaron a sus hijas Isabel, Ana y Marta, licenciadas en Ciencias Empresariales, Económicas e Ingeniería forestal, su sabiduría, y estas elaboran ahora quesos de calidad reconocida. Además, han optado por vivir y trabajar en el medio rural donde se criaron y dan continuidad al esfuerzo que hizo su familia para crear su negocio familiar.

También quiero felicitar a Isaura Souza que va a ser nombrada Quesera Mayor de Asturias. Su trabajo como presidenta de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias ha impulsado durante muchos años, el desarrollo y crecimiento de pequeñas queserías. Y no puedo olvidarme de Ángel García Egea, de Las Mazas de Morcín, conocido como "Gelín, el de Los Turulleos", mineru jubiláu de Hunosa que mantiene viva la tradición de cultivar los nabos en sus huertas de La Collá.

Quiero felicitar al Ayuntamiento de Morcín y a la Hermandad de La Probe por estos 43 años ininterrumpidos del certamen y, sobre todo, a los queseros y queserías que hacen territorio, que se atreven a demostrar, a veces con más dificultades de las necesarias, que se puede defender la tierra y este oficio milenario del quesu.

También agradecerle a Fernando Delgado, Cronista Oficial de Morcín, su trabajo y su documentada memoria que dará fe de todo lo ocurrido por toda la eternidad.

Puedo imaginar las dificultades que acarrea sacar adelante una quesería artesana, las horas que hay que echar y la cantidad de servicios complementarios y burocráticos que no se pueden delegar y generalmente hace la misma persona: el maestro o maestra quesera, propietario y administrador. El equivalente, llevado al territorio futbolístico, sería que el que tiene que sacar el córner, también tiene que rematarlo.

Cada día encuentro mas gente enamorada de Asturias allá donde vaya, "vamos a volver, vamos a buscar una casina y arreglarla…". Está muy bien todo eso, pero a mí no me gustaría que nos viesen los que vienen a vernos como una foto fija a la que no le falta ni sobra nada. Me gustaría que esta maravillosa naturaleza que nos rodea sea compatible con explotaciones agrarias productivas que arraiguen a la gente al territorio y atraiga a nuevas poblaciones que desarrollen trabajos inventados ayer o por inventar mañana... Y por supuesto que nadie tenga que expatriarse por que el futuro no está aquí ni se le espera.

Ojalá que este momento dulce que vive el Afuega´l Pitu traiga más quesu y esos cien mil y pico kilos se multipliquen.

Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón, Soto del Barco…

¡Viva La Foz de Morcín! ¡Viva el Afuega´l Pitu! n

