El PP y la hipocresía

Al PP, en Mieres, no le importa la realidad, tampoco los hechos y mucho menos los expedientes administrativos. Tiene una máxima: todo vale con tal de buscar un minuto de gloria en forma de titular. Su único objetivo es poner palos en las ruedas y criticar al gobierno de Mieres. Hace unos días leímos un artículo de uno de los concejales de la derecha local que no desaprovecha la ocasión para mostrar que el PP, lejos de ser una alternativa de gobierno o liderar una oposición constructiva y responsable, sigue empeñado en mostrar a los cuatro vientos su insolvencia e inconsistencia.

La falta de rigor es la principal seña de identidad del PP en Mieres. Y así les va. El Ayuntamiento de Mieres licitó las obras de la nueva piscina de Vega de Arriba con el presupuesto que recomendaron los informes técnicos. Las cuantías de las obras no se deciden a capricho ni en base a las ocurrencias del político de turno. Ignoramos cómo funcionan las cosas en el PP, pero en el gobierno de Mieres las cosas se hacen con rigor y solvencia, siguiendo los procedimientos legales.

Otros artículos de Queti Rodríguez González Las lecciones del PP mierense

El proceso de licitación de esta obra quedó desierto porque ninguna empresa presentó una oferta. No es la primera vez que ocurre ni sucede solo en Mieres. De hecho, unas semanas antes conocíamos que en el Ayuntamiento de Oviedo también había ocurrido lo mismo con otros contratos relativos a unas piscinas. Lo que hicimos en el Gobierno de Mieres fue analizar las causas y buscar soluciones. Decidimos aumentar el presupuesto porque de lo contrario tendríamos que renunciar a la piscina.

El PP nos da ahora lecciones pero lo cierto es que no dijo ni una sola palabra cuando sacamos el contrato, no propuso ampliar el presupuesto, no planteó ni una sola duda. Ahora, a toro pasado, ofrece lecciones magistrales, sin escatimar soberbia y arrogancia. El problema es que no tienen credibilidad.

La sobreactuación es el pan nuestro de cada día en el PP. Optan por la ley del mínimo esfuerzo. Su preocupación es buscar un minuto de gloria, aunque el coste sea seguir perdiendo prestigio y credibilidad.

Es una lástima porque esperábamos que tras situarse como principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento iban a centrarse en mostrarse como una fuerza política seria y rigurosa, capaz de ofrecer propuestas realistas y viables para el futuro del municipio, abandonando el ruido y centrando sus esfuerzos en mostrar iniciativas y proyectos. Es lo que espera la ciudadanía, que trabajen más, que se impliquen más, que se esfuercen más.

Suscríbete para seguir leyendo