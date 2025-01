No es lo mismo, no

Cuántas veces hemos escuchado eso de que no hay que hacer grandes proyectos, que con dos o tres, si los sabemos elegir bien, es suficiente. Y ciertas son esas recomendaciones de la numerología, cuya base es la creencia de que el universo es un sistema ordenado, y que sus componentes básicos pueden ser interpretados a través de los números. Basta con pensar, a modo de ejemplo, en una sanidad que se pusiera al servicio de todos los ciudadanos, en una educación de calidad cuyas ramas se extendieran por todas las aulas sociales y en una agenda de pleno empleo. Un triplete que, sin duda, apuntalaría una sociedad mejor.

Y eso mismo es lo que ha hecho Trump al tomar posesión de su mandato. Cuatro discursos generales, cuatro anuncios de batallas permanentes, suficientemente explícitos y categóricos como no podía esperarse menos de él. Guerra comercial, expansión y una fuerte traca de autoritarismo; duras amenazas contra los migrantes; la naturaleza en riesgo y, por último, un espaldarazo a la élite internacional de la extrema derecha. (Esto último es algo que debiera resultar muy preocupante para cualesquiera sectores sociales, bien militen en el bando progresista o en el conservador sin más: resulta obvio que el asunto no incomoda, más bien todo lo contrario, a quienes aplauden o forman parte del ejército de los bárbaros).

No seré yo quien me pelee por aumentar los escasos éxitos del anterior inquilino de la Casa Blanca. Que a Biden lo podamos denominar como el presidente de las "mangas cortas" parece fuera de duda. Su mandato está ahí, y los números en el haber y en el debe dan cuenta de su gestión. Sobre todo, su aportación a la arena internacional consistió en ponerse del mismo lado de quienes toman las grandes decisiones. Como casi todos los gobernantes del mapa, inclinó la cabeza ante los grandes poderes y, al mismo tiempo, no hizo nada, o muy poco y a última hora, por la masacre de Palestina y por otros escenarios de guerra. Quede en su favor la adopción de algunas medidas –calificadas ahora como prácticas impopulares, ilegales y radicales por Trump nada más tomar posesión de su cargo–, tales como la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) de personas LGTBIQ+ y de minorías raciales. Poca cosa, según el criterio de algunas personas; pero importantes, aunque no suficientes para salvar su mandato, según mi parecer.

No es necesario pulsar muchas opiniones para constatar que la preocupación por el cambio climático constituye uno de los mayores retos del siglo. Al que Trump ha respondido, como era de esperar, de inmediato. Un puñetazo en toda regla, o en toda la boca del estómago de la humanidad, eso significa su abandono de la lucha climática.

Desde el mismo día, no ha dejado de alzarse un telón de dudoso silencio, cuando no de discreto asentimiento a su alrededor. Miedo en unos casos, interesadas complicidades en otros, todo un coro en el que se encuentran también quienes, de buena fe, están convencidos de que se trata solo de un cambio de cromos. "A uno malo le sigue otro igual —son algunos comentarios que he escuchado estos días—; "ninguna novedad al respecto" y frases de este estilo.

Lo dejaba bien expuesto Pedro de Silva en el final de uno de sus artículos de estos días: "No será un cambio de era, pero el mundo ya no será lo que era". No tengo ninguna duda de ello.

