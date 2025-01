Es desolador que no haya gobierno español que se libre de la negra nube de la corrupción. Salvo en los primerísimos tiempos de UCD, cuando bastante tuvieron con agarrarse a la silla, los demás ejecutivos acabaron enfangados en chorizadas, latrocinios, mordidas, chanchullos y negocios pestilentes. Y sus formaciones políticas recurrieron sistemáticamente a medios ilegales de financiación de sus carísimas estructuras y redes de poder.

Llegan a la Moncloa prometiendo regeneración, rigor y transparencia y terminan chamuscados en la hoguera de la codicia, trastornados por el impulso obsesivo de control y en la alucinación de sentirse por encima del pueblo, invulnerables. Sí, seguramente sea condición humana, inevitable para la mayoría al encontrarse en esa situación, al frente de una nación, poderosos, admirados, temidos y continuamente atendidos y agasajados.

Lo que va asomando parece indicar que el Gobierno de Sánchez no es una excepción. Hemos de reconocer su interesante manera de administrar este país, haciendo del cambio de opinión y del incumplimiento de lo prometido una marca personal puesta en práctica con tal dominio y soltura que apenas acarrea un coste electoral relevante. Y por más que la oposición denuncie la infinidad de mentiras y contradicciones del Presidente, la realidad es tozuda: no hay repercusión en la calle, como si a España le diera igual que Sánchez mienta continuamente, lo que, sin duda, es mérito suyo, pues con otros trapaceros no se suele ser tan condescendientes.

Sin embargo, la creciente sospecha de corrupción va ensombreciendo la resplandeciente imagen de un Presidente hasta ahora aceptado como trolero y trilero. Pero no tengo tan claro que la ciudadanía se tome a la ligera su presunta condición de líder de una banda de cacos. Aunque tratándose de Sánchez y su inigualable capacidad para mantenerse a flote todo es posible.

Pero lo lamentable es que nuevamente las palabras Gobierno y corrupción vayan juntas. n

