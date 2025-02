Los olfateadores

Un amigo me decía hace unos días que el foco de hedor en Langreo era un misterio más propio de las novelas detectivescas, y que quizás lo más conveniente en este caso fuera pedir ayuda a Sherlock Holmes, a Hércules Poirot o a alguno de los reputados sabuesos que se encargan de destapar la olla de los enigmas ciudadanos. Él mismo, me confesó, se había dedicado durante un tiempo, junto con otras personas conocidas, a escrutar el callejero en busca del sitio de donde presuntamente provendrían los malos olores. Pero si bien había avistado puntos distintos, indicios de lugares sospechosos en los que podría radicar la pestilencia, no podría certificar su origen en ningún emplazamiento concreto.

A continuación, ante mi sorpresa, desplegó un manual atiborrado de tipos de olores, su diferencia con otros efluvios semejantes, e incluso se remontó a los años setenta cuando el bioquímico británico John Amoore propuso una lista de siete olores primarios. Mi pasmo no hizo más que aumentar cuando se refirió a la antigua profesión de rastreadores de café, también denominados olfateadores de café, que surgió junto con la prohibición de esta planta, y que eran contratados con salarios relativamente altos. (Podían, incluso, "acariciar y oler" a las damas). Entonces alguien se acercó para solicitar la presencia de mi amigo, rompiendo así el hechizo y dejándome el resquemor de no haber sabido hasta dónde podría haber llegado esa lección magistral.

Al día siguiente leí que en fecha próxima iba a comenzar el trabajo de campo de la consultora adjudicataria por nuestro ayuntamiento. Desde entonces no he vuelto a ver a mi amigo. Y por ello no sé qué pensará al respecto. Quizás alguno de los detectives a los que se refirió en nuestra conversación ya formara parte en aquellos tiempos de algún departamento específico dedicado a bucear en la contaminación atmosférica, aunque lo más probable es que su destreza para descubrir aromas y tufaradas varias proviniera de una mezcla de curiosidad y paciencia, adobadas ambas cualidades con un alto sentido de la observación.

En todo caso, no se asusten si a partir de ahora, durante alguno de sus paseos, se encuentran con personajes que se protegen con gorras, capas o abrigos, lo que les prestará un aire de novedosa dignidad, y que, a su vez, portarán una pipa y un juego de lupas para completar así la necesaria madurez propia de su profesión. Apártense a un lado y déjenles circular libremente. Durante unos días el empedrado de las calles les pertenece.

Quien no está acostumbrado a la mecánica administrativa, puede pensar que existió desidia por los responsables de nuestro ayuntamiento para comenzar los trámites de la contratación. Sin embargo, y para que después no haya que lamentar imprudencias o incluso actuaciones más o menos precipitadas, con las consecuencias a que pudiera haber lugar, entiendo que, si bien la administración –todas las administraciones en su caso– funciona como la pata de un elefante, por lo común hay que acostumbrarse a esta lentitud, sobre todo si ello resulta después positivo para la piel de los ciudadanos.

Solo queda ahora aguardar a que los olfateadores desplieguen su mástil nasal hacia lo alto y barran así el aire de malos olores. Da igual que usen una pipa curva con forma de cazoleta más bien ancha, o que luzcan un bigote negro y alargado, incluso que provengan de la escuela de los pioneros de esta profesión. Hago mía la cita de que "un olor puede ser inesperado, momentáneo y fugaz, pero sin embargo puede evocar un verano de infancia". Y aunque no me atrevería a sostener que nada es más memorable que un olor, sí creo que el perfume de los recuerdos, sobre todo cuando estos son hermosos, viaja a nuestro lado en muchas ocasiones.

Suscríbete para seguir leyendo