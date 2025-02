Estoy viendo la escena. Se levanta de la cama, se despereza y piensa que tiene que ir al Parlamento asturiano e intervenir, que para eso cobra. Y de qué hablo, se pregunta. Se devana los sesos y, ¡zas!, ya está, de coeducación. Se admira a sí mismo de los reflejos que tiene.

De pie, el señor Jové, de Vox, se prepara para intervenir. Bebe un poco de agua para dar fluidez a sus palabras y suelta, pidiendo la derogación del decreto y el plan para la coeducación en los centros de enseñanza asturianos, la insigne y culta palabra de "chochocharlas", para definir los cursos de Formación del Profesorado. En ese momento, único e histórico de su intervención, le viene el sonrojo a la cara, pero no de vergüenza, sino de satisfacción por tal inteligente definición.

Que a estas alturas del siglo XXI, aparezcan críticas hacia la coeducación del alumnado como la descrita, suscita asombro y si se dicen, a falta de más inteligencia, ciertas palabras la sonrisa pone en cuarentena la masa gris de quienes las utilizan.

La coeducación entró en el currículo escolar hace treinta años. En 1990, con la LOGSE. Pasando así de la igualdad formal en la educación mixta, a una mayor igualdad real con la inclusión en el programa educativo de la coeducación. No estuvo exenta de polémica y crítica tal inclusión. Llevando la derecha y, cómo no, la Iglesia romana y católica la batuta y bandera de la tropa reivindicativa. Nunca han zanjado la cuestión. De hecho, algunos colegios religiosos mantienen la separación entre alumnas y alumnos. Recibiendo incluso, en contra de lo que la ley dispone, subvenciones económicas.

La coeducación tiene como fin que la jerarquía de género desaparezca, que no tengan cabida los roles preestablecidos y que los estereotipos pasen a una mejor vida. El sistema educativo español es totalmente igualitario tanto para las niñas como para los niños en lo que se refiere al acceso y a la formación académica, es decir, no hay currículo separado. No obstante, a mi juicio, el grado de desarrollo de la coeducación todavía se puede mejorar. Parece que no está plenamente afincada en ciertos sectores educativos de la escuela privada y privada-concertada.

Que la coeducación no es suficiente para configurar una sociedad más justa y sin discriminaciones por razones de sexo, parece obvio y elemental si miramos a nuestro alrededor. Y lo más próximo es el entorno familiar del alumnado, mostrando que el problema no es tanto la educación en la escuela, como la educación en el hogar. Muchas familias, por diversas razones, tienen un marcado sesgo de género que, junto con el entorno social, pone en entredicho lo que los niños y las niñas puedan aprender en la escuela. En líneas generales, ese sesgo es mínimo y la escuela pública entiendo que ha ganado la batalla, en el aula y patios de recreo. Así, como el trato desde el profesorado hacia sus alumnas y alumnos.

Volviendo a la sede del Parlamento asturiano, para cerrar el círculo, la parlamentaria del PP, recogiendo la protesta de su mentor Vox, y no queriendo quedarse a la zaga, señala al "feminismo radical" como posible cerebro de ese endemoniado plan coeducativo. Así, la diputada del PP promete que si su partido gobierna en Asturias, derogará el plan de coeducación del Principado. Esperemos que no gobierne. Y no solo, por esa hipotética derogación.

Estoy en disposición de afirmar contundentemente que desde la Formación del Profesorado en Asturias, en la que estuve durante algunos años, ya se programaba no solo cursos, también jornadas y seminarios de debate sobre Coeducación, entre otras materias. y nada olía a "chochocharlas", diputado. Sí a respeto y compañerismo.

