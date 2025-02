El «chiringuito» de la salud mental

No te dejes influir por el título de esta opinión. Es más que merecido ya que desde círculos políticos en Oviedo y en el Nalón se le adjudicó de manera despectiva tanto a la Asociación TEA-Nalón como a MUSI-Pedro Duro por reivindicar la transformación del Colegio San Antonio La Salle en Ciaño, en un Centro de Día Público TEA+21 Años.

Comentarios falaces como «es cosa de una madre, quieren hacer un chiringuito solo para varios miembros, el TEA no existe», son una muestra de la calaña de esas personas que cada día abundan más, siempre amparadas en la cobardía del anonimato y cuyo objetivo es que todo pase por el tamiz de su «rama política y/o sindical».

Después de un abandono de casi 7 años se inicia la reivindicación para evitar:

1º. Que la piqueta de la ignorancia destruya este edificio.

2º. Se pretende dedicar su futuro a convertirlo en un Centro de Día público TEA 21 Años inexistente en los Valles del Nalón y Caudal.

La Mancomunidad del Valle del Nalón asume por unanimidad la reivindicación y traslada esta petición al Gobierno del Principado y 15 meses después (aún no se les ha dado respuesta), trasladan a los medios de comunicación que la decisión es dedicar el Colegio de San Antonio- La Salle de Ciaño en un Centro Pionero en atención a la Salud Mental, abriendo el proyecto al Ayuntamiento y a los colectivos y asociaciones de la Comarca.

No se puede aceptar de ninguna manera que la reivindicación de la Mancomunidad, respaldada por la unanimidad de todos los grupos políticos no sea tenida en cuenta en sus justos términos, ya que entonces los vecinos de todo el Valle nos preguntamos: ¿para qué sirve la Mancomunidad?

No seré yo quién me oponga al Centro de Salud Mental, pero el Gobierno Regional que no crea que cesará la reivindicación del Centro de Día TEA +21 años; el Colegio La Salle de La Felguera estará libre si se negocia adecuadamente con la propiedad que es la Duro Felguera, el edificio de los actuales Juzgados que quedará libre en Sama, la construcción de una nueva planta en el Colegio de Educación Especial dedicada a personas +21 años, u otra posibilidad es la rehabilitar un pueblo y dedicarlo exclusivamente al TEA, ya tenemos hasta el nombre «Pueblo TEA +21 Años».

