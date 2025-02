Cumbres asturianas en pie de guerra

Este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de la Buelga, en Ciañu, se presentará la novela gráfica "Cumbres en pie de guerra. La batalla del Mazucu" (editorial FAL), realizada por Guillermo Menéndez Quirós. La obra será presentada por Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón (que organiza el acto), y por mí, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y LA NUEVA ESPAÑA. Intervendrá telemáticamente Alfonso Zapico.

El oriente de Asturias, zona turística por excelencia gracias a sus paisajes y paisanajes, tiene su historia como escenario cinematográfico sobre novelas de todo tipo, y así existe una guía turística por sus lugares emblemáticos que detalla, además, las películas allí realizadas.

Pienso que sería bueno imitar con hechos el Mazucu –entre Llovió y Panes– y este es un primer paso en forma de novela gráfica-cómic, realizado por Guillermo Menéndez Quirós, último de mi época, que va desde "Falo", dibujante en LA NUEVA ESPAÑA, "más difícil es vender sin anunciarse", al cual le sigue Pablo García con su tira diaria en el mismo periódico.

Es Alfonso Zapico quien pone el listón muy alto con su Premio Nacional del Cómic, por su novela gráfica "Dublinés", merecido galardón después de "Café Budapest", conflicto árabe/israelí; "La guerra del profesor Bertenev", ambientada el la Guerra de Crimea; y la más voluminosa y más interesante como langreano que soy "La balada del norte", haciendo una memoria histórica del valle del Nalón. Ahora aparece Guillermo Menéndez Quirós con otra memoria olvidada "La batalla del Mazucu", que recrea los acontecimientos bélicos en esta parte del oriente de Asturias.

Con anterioridad, "Galdós un escritor en Madrid", "Ana María la lobera d’ Asturias" y otras que tengo dificultades en adquirir, pues tanto la edición como la distribución de este tipo de documentos en este país tienen dificultades para sobrevivir. No están considerados como literatura, más bien como pasatiempos. No como ocurre en Bélgica, Francia, Italia, todos ellos insertos en aventuras bélicas: Tintín (Hergé), Astérix y Obélix (Uderzo ), Moebius (Jaén Giraud), "Cortó Maltés", "Rusia en llamas" (Guido Crepax).

En esto Guillermo nos trae los recuerdos para los pocos que quedan de aquellos años –"el 37"– y para los más jóvenes y no tan jóvenes, que oíamos hablar de las batallas del Mazucu, pero no de lo ocurrido, por lo que considero oportuna su publicación y que nos ilustremos con este volumen; como comencé este artículo hablando de "Falo", "más difícil es vender sin anunciarse". Es muy difícil entender la historia sin que nos la cuenten, y en este formato de manera mucho más grata y no por ello con menos rigor.

Gracias Guillermo por tu valentía de contarnos una batalla olvidada de una cordillera tan alta que ya casi no llega la memoria.

