Las cosas claras desde el inicio: …, "pa un bancu". Ahora sí nos entendemos mejor. Nos referimos a dos enemigos que aparentan ser amigos e intentan repartirse el mundo, como si fuese de ellos: Putin y Trump. La verdad es que debería haber puesto primero al norteamericano, porque ha sido el personaje que, sin pies ni cabeza, comenzó a dictar normas y leyes a una velocidad que, lo dicho, puso al mundo patas arriba.

Y para eso supo contar con el diablo en persona, que, como no lo había más cerca, fue hasta el Kremlin. Claro que para hacer ese viaje se juntó con unos oligarcas muy fuertes económicamente, por ejemplo con Elon Musk, que se presta a hacer el indio, es decir, el ridículo, allá donde aparezca. Para eso solo tenemos que ver a Elon, nada menos que en el Despacho Oval de la Casablanca con gorra y manteniendo encima a un niño que juega con su cara. Y la historia de Norteamérica se repite diariamente con repetido personaje, viéndolo saltar y hacer aspavientos tipo payaso.

Es curioso lo visto recientemente, como Trump necesita ayuda cuando le hacen una entrevista, trae a Elon como ayudante: el presidente tiene miedo a flaquear ante una pregunta que no sabe responder. Pero el mundo no solo tiene dos patas, sino que, algunos cerca y otros más lejos, no saben cómo quitarse del medio americanos y rusos. Por lo que se reúnen los europeos para salvarse de la quema de las barbaridades amenazantes de las susodichas patas.

Y lo preocupante es que de dichas reuniones no sale nada en claro, porque no se ponen de acuerdo, como se dice vulgarmente, ni a tiros de cañón. Valga la expresión, porque la cuestión del armamento y su coste tampoco sabemos cómo afrontarla. Mientras tanto, Trump y Putin lo pasan de miedo. Siendo miedo el que realmente debemos tener los demás. Yo digo: recemos, que nos hará falta.

