Maquiavelo escribió que los sabios son capaces de aprovechar tanto los obstáculos como las oportunidades. No somos sabios, indudablemente, y no supimos aprovechar las oportunidades para sortear los obstáculos.

Sira nació en Mieres el primer día del año pero vive en Gijón con sus padres pues, según manifestaron, allí tendrá más oportunidades. Una dolorosa afirmación, un certero y sangrante trazo en el lienzo de unas cuencas mineras que desperdiciaron prácticamente todas las posibilidades, además de una ingente cantidad de dinero. Un cuarto de siglo después algo ha quedado claro: no hemos apostado decididamente por nada, salvo por sacar fuera a nuestros hijos, allá donde se encuentran los caladeros de oportunidades. Y con ellos se va lo más formado de las cuencas mineras, jóvenes que darán lo mejor de sí mismos lejos de aquí, a los que volveremos a ver unos días por navidades y, si el calendario lo permite, en San Juan. Una lástima, pero durante todo este tiempo no hicimos nada serio para sembrar de oportunidades el futuro.

Las condiciones objetivas continúan presentes: localización, clima, comunicaciones, calidad de vida, servicios… Aquí no tiembla la tierra como en California, ni hace un tiempo horrible como en Londres, no nos azotan los monzones, no nos vuelan los huracanes, no nos asfixian los calores africanos ni nos congelan los fríos siberianos, las tierras son fértiles, no nos ahoga la contaminación de las megalópolis chinas y, en general, vivimos en paz.

Sin embargo los inversores pasan de largo, descartándonos como lugar de prosperidad y rentabilidad. Es ahí donde, me parece, el peso del pasado persiste, una losa que ahuyenta el capital que busca asentarse en Asturias.

Pongamos el ejemplo de Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno: cuando muchas estaciones de esquí ya funcionan todo el año, con nieve y sin ella -cada vez más a menudo-, diversificando actividades, atrayendo tanto a esquiadores como a senderistas y practicantes de deportes de montaña, siempre abiertas y operativas con frío y calor, aquí seguimos de brazos cruzados, mirando al cielo y dejando pasar más oportunidades.

Suscríbete para seguir leyendo