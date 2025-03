Cinco años de una pandemia inolvidable

Soy enfermera en el hospital Valle del Nalón. Han pasado 5 años desde que el covid-19 apareció de la nada, como un tsunami, palabra nueva que marcó la vida del planeta; cinco años desde que desde que aquel 14 de marzo del 2020 se declaró oficialmente el estado de alarma, fecha en que se confinó el mundo y entramos en una vorágine desoladora.

De repente, la vida se detuvo, conocimos la palabra aislamiento, soledad, miedo, desolación, ese silencio atronador, y lo peor: enfrentarnos cada día a la muerte, víctimas mortales por decenas, hechos y vivencias que marcarán para siempre en nuestra vida.

Fue muy difícil hacer frente a una pandemia, ocasionada por un virus desconocido, que no sabíamos cómo actuaba ni evolucionaba, y cada día cambiaban los protocolos, pensando que el nuevo sería mejor que el anterior.

Profesionalmente hemos aprendido como personas y como grupo de trabajo también, pero para la población todo cayó en saco roto.

Se llenaba el silencio de aplausos cada día, a las 20:00 horas; por fin la población se había dado cuenta del trabajo de los sanitarios. Después de tanta desolación pensábamos que la pandemia, algo bueno había traído. Era imposible olvidar algo tan duro y tan terrible. En los golpes y el dolor hay más aprendizaje que en la felicidad, pero que equivocados estábamos.

Volvimos a ser víctimas de amenazas, de agresiones verbales e incluso físicas, por parte de esa población que nos aplaudía cada día a las 20:00 horas, esos que nos llamaban héroes, de nada sirven las palabras si las acciones no se llevan a cabo.

Que poco duró la conciencia y la valoración a los sanitarios, esos que estamos en los momentos más difíciles de la vida. No se aprendió nada de todo ese horror que nos tocó vivir. Hemos pasado de ser héroes a verdugos, no me cansaré de insistir, pero solo pedimos RESPETO por nuestro trabajo.

Cuando la gran mayoría de la población incumple normativas en el hospital, como por ejemplo pacientes que nos graban sin consentimiento, o visitas a pacientes de seis, ocho y hasta nueve personas a la vez en una habitación, a pesar de los carteles informativos, a los que hacen caso omiso... cuando el personal indica que hay excesivas visitas es porque nuestra preocupación es el bienestar del paciente y porque tantas visitas no le hace ningún bien, solamente por eso , y a pesar de ello tenemos que soportar faltas de respeto, insultos un día sí y otro también, no hay una normativa suficientemente dura. ¿De qué sirve que nos consideren autoridad si nadie nos respeta?

No es de extrañar que enfermería sea una de las profesiones que más se plantea abandonar, porque a veces la situación es insostenible. Nos repetían hasta la saciedad que tras el covid todo cambiaría para mejor. ¡Qué gran error, estamos peor que antes!

Las denuncias por agresiones al personal sanitario, cada año va en aumento, desde luego que algo está fallando. Nuestra profesión es cuidar y a nosotros ¿quién nos cuida? Solo pedimos que nadie nos maltrate ni física ni verbalmente .

La intención de estas palabras es que sean un canal de conciencia y transformación, porque de verdad que el personal sanitario estamos muy hartos de tantas faltas de respeto de forma continuada .

Con las agresiones, tanto físicas como verbales, tolerancia cero. Gracias. n

