Moisés Mori en Cauce del Nalón

Desde hace unos años, un grupo de socios de Cauce del Nalón nos reunimos periódicamente en torno a una lectura y a un autor. Fijado el libro, la tertulia se arma como suele ser habitual en estas ocasiones, buscando, eso sí, una buena mesa en la que compartir bebidas y viandas.

El verano pasado, con la cercanía de la muerte del autor albanés Ismaíl Kadaré, alguien propuso su novela "Spiritus". Y pronto surgieron dos apoyos cercanos para un autor tan importante y de obra abundante. Por un lado, María Roces, vecina de Sobrescobio, traductora del albanés y viuda de Ramón Sánchez Lizarralde, responsable de la versión española de muchas de las obras de Kadaré. Y por otro Moisés Mori, autor de "Voces de Albania. Lectura en falso de Ismaíl Kadaré". Ni qué decir tiene que con esos dos invitados la sesión transcurrió por el mejor de los senderos literarios y críticos. Y permitió además un primer acercamiento a la obra de Moisés Mori, acercamiento que decidimos prolongar con su presentación formal en Cauce.

Moisés Mori (Cangas de Onís, 1950) lleva publicados una docena de libros, desde que en 1991 reunió varios artículos en "Lo inmortal y otros ensayos de literatura". Si en esta recopilación aparecían ya gestos propios y casi exclusivos de su estilo –el azar del encuentro con un escritor, el interés por la escritura en sí, un juego de autorías y narradores-, en su siguiente obra, "Estampas rusas. Un álbum de Iván Turgueniev", trazaba con firmeza un camino que no ha dejado de abonar: la elección de un autor al que lee y exprime desde ángulos insólitos. Esta obra inauguraba también la estrecha colaboración de Mori con la editorial ovetense KRK, de la que van surgiendo hermosos tomos de portadas en blanco y negro que siempre apetece tener y abrir.

"No sé si soy un buen escritor; creo ser un excelente lector o, en todo caso, un sensible y agradecido lector". Como Borges, de quien se anota esta cita, Mori es también un lector excelente y sensible. Sus libros siempre se apoyan en los de otro autor que a veces, como en el caso de Annie Ernaux, o el más reciente de Édouard Levé, parece encontrar por azar. Pero una vez prendida la mecha de la curiosidad recorre con fiebre incesante sus libros y otros muchos conectados con el nombre elegido. La lectura empuja la escritura. Moisés Mori tiene muy en cuenta la teoría de "la muerte del autor", desarrollada por Roland Barthes, que despoja a la obra de intenciones exclusivas que solo el autor, o los críticos más sagaces, pueden aportar o descifrar. Por el contrario, cada texto es recibido como una concurrencia de múltiples circunstancias y sentidos, abierto a todos los ojos. Mori, libre de clichés y ataduras, se deja llevar por una red de sugerencias y connotaciones con la que construye sendas inéditas.

Su último libro, "Doble Autorretrato Mundo", expone con perfección lo que ya podríamos llamar el "método Mori". Elige dos autores, el francés Édouard Levé y el peruano Jose María Arguedas, que en principio solo tienen en común el suicidio que terminó con su vida.

Moisés Mori pone en marcha una lectura minuciosa y cercana de cada escritor, tejiendo su personalidad a partir de sus obras y provocando ecos entre ellas. Podría quedarse en un ensayo académico, en un análisis clásico. Sin embargo, la tarea emprendida carece de bridas y parapetos y parte en busca de lo inexplorado. El lector que Mori construye se enreda entre los propios autores y acaba por pedir espacio propio, erigiéndose en un personaje más que dibuja en el texto un espejo, más o menos fiel o deformado. La escritura como indagación, pero también como juego y aventura impulsada por autor de una originalidad extraordinaria. Eso es lo que nos espera en Cauce del Nalón el próximo viernes, en la Casa de la Buelga, en Ciaño, a las 19.30 horas.

