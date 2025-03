¡Presenten armas!

Que la paz no está de moda y que no se espera que así sea, no es una frase hecha. Sí es un hecho. Lo cual se corrobora con la simple curiosidad de leer la prensa. La guerra está en auge, siendo la Paz, con mayúscula, un retroceso en todo el planeta. Estamos asistiendo, con perplejidad, preocupación y miedo, al aumento del gasto militar, las guerras y el militarismo. Ucrania y el genocidio del pueblo palestino se llevan la medalla; sin olvidar otras guerras muy cruentas e inhumanas en puntos de África.

No solo es la pérdida de vidas humanas, el crimen que conlleva tener a poblaciones como "objetivos militares". Es mucho más: crisis ecológica, xenofobia, anulación de libertades, y derechos sociales…, es decir, desaparición de la democracia. Lo anterior, aunque está ocurriendo lejos de nuestras casas, no se puede descartar que tal y como está transcurriendo la política internacional, vía EE UU y Rusia, sea exportable a una confrontación mundial, sumando el auge actual armamentista de Europa. El rearme, presidente Sánchez. Se le agradece sus eufemismos, pero no. Sí es rearme.

En mi opinión, el rearme, la fabricación de armas (Asturias, será casa de la industria armamentista…) no es la solución, sí la es para quienes verán su carteras repletas de miles de euros. La solución o parte de ella será las políticas de desarme y desmilitarización que caminen hacia programas pensados para las personas, trasladando los dineros en armamento hacia la prioridad basada en la dignidad de todas las personas y en sus derechos, en el dialogo de los conflictos y en la colaboración para afrontar la paz social y ambiental.

Decía que Asturias será casa de la industria armamentista con la instalación de fábricas en diferentes puntos de la región. El "gobiernín" está que se sale de contento. Los representantes del pueblo astur igual de contentos y contentas y, cómo no, las empresas que se harán cargo de la fabricación, mucho más contentas. El tema, que sin duda es delicado, y sin cuestionar el derecho al trabajo (no se trata de eso), no debe invalidar –desde el plano ético y moral, del camino hacia la paz que aquí se defiende y que la izquierda supuestamente también defiende– la pregunta de si es válido que el trabajo se sostenga bajo la base de guerras y muertes, como obviamente ocurre con la fabricación de armas.

Que hay que revertir la crisis actual de guerras y amenazas de ellas, así como la fabricación de armamento, no debería de ofrecer ninguna duda, no sé si la tendrán muchas personas, pero es urgente que la solidaridad entre pueblos y naciones sea capaz de liderar una paz que nos haga avanzar hacia más democracia que se sustente en la libertad, la igualdad, la fraternidad… ¿Entelequia? Es posible. Pero, o esto o la guerra, con lo que ella significa. Se puede y debe escoger…

Efectivamente, las propuestas de paz, de su construcción mediante el diálogo y el desarme, no son nuevas. El camino de la paz ha sido largamente teorizado por el pensamiento por la paz, que rechaza la guerra en cualquiera de sus fórmulas. Un pensamiento que fue y es defendido, entre otros, por Einstein, Russell; el matemático y sociólogo noruego Johan Galtung, la científica y feminista sueca, premio Nobel de la Paz 1982, Alba Myrdal; así como, Vandana Shiva, física, filósofa y escritora india y activista en favor del ecofeminismo. Y tantas otras personas anónimas, pero que están ahí, ahora…Personas que aspiran a un pensamiento abolicionista de la guerra. Que consideran que tenemos capacidades para abordar los conflictos y concertar soluciones.

No olvido que vivimos en un sistema capitalista, depredador, individualista cuyo lema en el frontispicio del mismo es " Sálvate tu, no mires atrás". Este sistema crea un mundo donde la fragilidad de la convivencia y el lazo social se disuelven, nos convierte en individuos "infra", en el que el miedo y la codicia nos hace olvidar al "otro".

Bertolt Brecht, en el poema General, tu tanque es más fuerte que un coche, decía "... General, el hombre es muy útil. Puede volar y puede matar. Pero tiene un defecto: puede pensar". Pensemos, pues.

