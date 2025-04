Un nuevo gerente para el MUMI

Leo estos días en estas páginas de las Cuencas que Santiago González Romero dejará el cargo de gerente del Museo de la Minería y de la Industria, de El Entrego, en las próximas semanas y que ya está en marcha el proceso para sustituirlo. No puedo ocultar cómo me afecta la noticia y la tristeza que me produce la marcha de Santiago.

Por razón de mi trabajo en Hunosa tuve algo que ver en el montaje y puesta en marcha del Museo, un proyecto entonces ilusionante y que, con los años, bajo la eficaz dirección de González Romero, se ha ido consolidando de manera definitiva. El que era entonces mi jefe, Luis José de Ávila, y yo fuimos una mañana hasta el Museo para hacer un reportaje, un amplio y cariñoso reportaje sobre el recién parido museo de la minería asturiana. Ávila hizo las fotos y yo escribí un texto que me consta no pasó desapercibido, quizás porque estaba escrito desde las entrañas mismas del MUMI. Fue ese día cuando conocí de cerca a Santiago González Romero –hasta entonces solo habíamos coincidido en actos protocolarios– y pude apreciar su bonhomía, su saber estar y su visión museística de aquel proceso recién puesto en marcha y de sus posibilidades de futuro.

Después de ese día fueron muchos más los que tuve que acudir al Museo por unas u otras razones, fundamental por causa de mi trabajo en Hunosa, pero también por visitas personales y para participar en diversos actos que a la larga demuestran que el Museo de la Minería y de la Industria ha sido un ser vivo durante todos estos años. Hay museos que a la larga se fosilizan y se convierten en un almacén de polvo. Bajo la dirección de Santiago, el de la Minería ha sido, y me repito, un ser vivo, que ha actualizado sus exposiciones, que ha remodelado sus contenidos y que, sin olvidar de dónde viene, ha sabido trazar una línea de futuro.

Tengo recuerdos muy entrañables de la presentación de dos de mis libros en el salón de actos del Museo. En una de esas presentaciones Santiago González Romero tuvo la amabilidad de participar en el acto y hacer una lúcida lectura de mi libro, "Biografía de la mina San Vicente", que le agradecí en su momento y que debo seguir agradeciéndole ahora.

Por todas estas razones, y por algunas otras que quedan en el tintero de mis propias vivencias, a nadie extrañará que proponga un homenaje a Santiago González Romero, a ser posible en el propio Museo y reconociéndole el trabajo indiscutible de todos estos años; un homenaje en el que participaré lógicamente para subrayar la labor bien hecha durante más de treinta años de un director al que le ha llegado la hora del adiós. Pero también del reconocimiento. Una vez nombrado el nuevo gerente, me atrevo a proponer que uno de sus primeros trabajos sea precisamente éste de organizar un homenaje a quien bien merecido lo tiene.

