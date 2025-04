Hace ya unos cuantos años, cuando publiqué mi primera novela, "Círculos de tiza", un conocido me preguntó los motivos por los que había ambientado una parte de la misma en una mina. Se refería al accidente mortal que había llevado a la ficción en el pozo Lláscares. Se extrañaba, algo comprensible, de que hubiera elegido un oficio como la minería para situar a alguno de mis personajes, ya que él creía que no solo yo, sino también mi entorno familiar, no nos habíamos dedicado nunca a ese oficio. Más bien la siderurgia hubiera sido el escenario más aconsejable, dada mi experiencia laboral; eso pensaba.

Ciertas eran las razones que adujo, y así le respondí, ya que nadie de mi familia había bajado nunca a una mina. Incluso tuve tiempo para contarle una anécdota de cuando mi padre, que ejercía algunos fines de semana de topógrafo, iba a medir un pozo (si la memoria sigue aguantando la incuria del paso del tiempo creo que era el Candín) y me dijo que podía acompañarlo, si lo deseaba. Era un día festivo, no había riesgos de ningún tipo, pero no tardó en decidir por mí el miedo, pánico, horror o sigan ustedes escalando superlativos a los espacios cerrados (quienes me conocen saben que no subo en los ascensores), así que mi respuesta fue negativa.

El imaginario de cada cual funciona mediante representaciones que se van interrelacionando entre sí hasta formar un tapiz de vivencias más o menos amplias dependiendo de nuestra geografía interior. Y, como es lógico, quienes hemos vivido siempre en las Cuencas, no podemos estar muy distantes de los hilos que sustentan nuestro imaginario social y colectivo, hecho de una urdimbre en la que la minería, y también la siderurgia, son nudos capitales. De ahí mi atrevimiento de llevar a la ficción un accidente minero en una parte ("Final del juego") de la novela, para lo cual me entregué, durante bastante tiempo, a una ardua y desconocida labor de campo, en la que se mezclaban las conversaciones con trabajadores y conocedores del sector, algunas visitas al Museo de la Minería o, entre otros, diversas lecturas sobre un tema que cada vez me resultaba más apasionante. Y también más sorprendente (una representación surrealista, eso fue lo primero que pensé al enterarme del uso de pájaros canarios para detectar concentraciones peligrosas de gases en el interior de los pozos).

Desde Lláscares hasta la mina de Cerredo hay unos cuantos kilómetros de distancia pero también unos cuantos recuerdos compartidos. Y, sobre todo, un dolor intenso, un abatimiento feroz en los familiares de los cinco muertos en el más trágico accidente minero ocurrido en Asturias en este siglo. Parece ser que la causa ha sido debida a la explosión de una bolsa de grisú de la tercera planta, que produjo también heridas graves en otras cuatro personas. No hay que olvidar que en el siglo pasado las minas asturianas (María Luisa, Santa Bárbara, Montsacro o Nicolasa, por citar solo algunos casos luctuosos) se cubrieron también con un manto helado, lo cual demuestra que las entrañas de la tierra, sobre todo cuando las medidas de seguridad no son las adecuadas, acostumbran a vomitar un fuego negro que cubre de luto a los familiares de los fallecidos y también a un colectivo que se juega la vida a diario.

Habrá que esperar a que la investigación determine posibles responsabilidades. En todo caso, no sería la primera vez que se demuestre que el beneficio empresarial se ha colocado de espaldas a la seguridad de los trabajadores. Basta con echar un vistazo a las noticias de los diarios de estos días para sospechar de posibles irregularidades. En este marco capitalista, la lógica de la rentabilidad no casa bien con el nacimiento de otras formas de vida. Ejemplos hay en abundancia.

