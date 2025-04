El tesorero de la tertulia del contenedor está ultimando la estrategia frente a la agresión arancelaria de Trump. Asegura que responder del mismo modo sería poco inteligente e, incluso, perjudicial para nosotros mismos. En su lugar, ya nos dejó caer un plan para, poco a poco y sin aparatosidad, ir reduciendo el consumo de bienes y servicios norteamericanos. No se trata de tirar el móvil a la basura ni de vender el coche deprisa y corriendo para sustituirlos por otros de origen europeo o asiático, sino de poner en marcha la tortura de la gota malaya, de modo que las empresas yanquis sientan en sus cuentas de resultados una constante y progresiva merma de beneficios. Y es que esos tipos, cuando le tocas el tema del dinero, tienden a ponerse nerviosos, a buscar culpables y a cortar cabezas.

No se trata de dejar de comer en esas hamburgueserías que tanto nos gustan, ni de renunciar a los playeros molones, ni de cancelar la suscripción de la plataforma de películas y series, ni de darte de baja de la red social, ni de dejar de beber ese refresco tan rico, ni de boicotear esa cafetería tan de moda. No es eso. El plan del tesorero se basa en reducir, no cortar por lo sano. Es poner en marcha la poderosa maquinaria que los consumidores tenemos a nuestra disposición, que nos faculta para, ejerciendo la libertad de elección, responder y presionar ante aquello que consideramos injusto.

A la administración Trump no le interesamos de uno en uno. Pero muchos pocos, millones de pequeños gestos, son capaces de generar grandes cambios. Y más cuando afectan a los bolsillos de los magnates.

En cuanto tengamos la estrategia aprobada, en la tertulia iniciaremos una moderada y progresiva reducción de consumo de productos norteamericanos. Y lo haremos por convicción y como reacción pacífica a una agresión que complica el futuro de empresas y trabajadores, compatriotas que van a necesitar nuestra ayuda.

Libres, concienciados y solidarios que, con muchos pocos seríamos capaces de mover montañas.

