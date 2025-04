La cita de Desmond Tutu es el resumen perfecto: "Cuando llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Cerramos los ojos, rezamos y cuando los volvimos a abrir, nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra".

Los europeos fuimos a África y la tomamos al asalto, matando, persiguiendo, esclavizando, secuestrando, expatriando, robando y explotando a sus habitantes. Queríamos lo que ellos tenían y se lo arrebatamos. Es más, los queríamos a ellos para ponerlos a nuestro servicio.

Hoy nos preocupa la llegada masiva de africanos a Europa. Primero los condenamos a la miseria y la violencia y ahora tememos que huyan del hambre, la sed, las persecuciones, las tiranías y las guerras en dirección Norte.

Las oleadas de árabes y africanos serán –ya comienzan a serlo– el gran asunto europeo del futuro, mucho más importante que la amenaza rusa. Pero creo justo reconocer que es un problema creado por el hombre blanco europeo, que se consideró con derecho a tomar posesión del globo terráqueo al completo, incluidas sus poblaciones.

Desde que el mundo es mundo siempre hubo pueblos y civilizaciones dominantes, que controlaron, invadieron y sometieron al resto, imperios que duraron generaciones y hasta siglos, pero que antes o después cayeron para ser sustituidos por otros. Y tengo la impresión de que la civilización europea cristiana, la nuestra, que gobierna la tierra desde hace casi nueve siglos, ya ha tocado techo y comienza a desmoronarse.

Es ley de vida, un cambio de turno como el sucedido tras la caída de Roma o el declive de la expansión árabe. Y como todo fin de ciclo, produce temor. Porque los grandes cambios humanos no suelen ser pacíficos.

No habrá integración porque los que llegan a Europa buscan vivir mejor sin necesariamente hacerlo a nuestra manera; no habrá igualdad porque el ser humano es estúpidamente racista y xenófobo por naturaleza; no habrá convivencia porque, como siempre ocurre, unos querrán pisotear a otros. Y por una simple cuestión numérica los europeos blancos seremos minoría y pasaremos a ser los dominados.

Suscríbete para seguir leyendo