Se fue la luz. Vaya, algún manazas de la obra en la calle. Ah, pues no, será cosa de Viesgo. Tampoco. Apagón total, de Norte a Sur.

Tuve suerte: lunes rutinario, sin desplazamientos obligados ni urgencias. Lo más molesto, que el ordenador se quedó tieso justo antes de completar un escrito bastante enrevesado. Pero lo conservo en mi memoria, que aún no necesita un enchufe. O sea, el apagón me pilló con los dos pies en el suelo.

Comida de bocata y radio analógica de pilas. Nadie atrapado en mis ascensores habituales. Las carrilleras con arroz tendrán que esperar. Me asomo al balcón y me tranquiliza comprobar que los habituales no alteraron su rutina, y entran y salen del Meca como si no pasara nada. Pura coherencia: que no se caliente el vino sin pasarlo por el gaznate.

Queda claro que no somos nada, y menos aún en paños menores. Sin luz, sin internet, sin Arguiñano a mediodía… Pero con pan, latas de conserva, una botella de verdejo y chocolate negro sobreviviremos. Al menos hasta mañana.

Un apagón general y quedamos totalmente expuestos y vulnerables, bloqueados por no poder calentar un café, indefensos porque no funciona la tarjeta bancaria, desconcertados al comprobar que el móvil no responde. Porque, al final, las sociedades modernas viven gracias a los electrones que viajan por unos cables. Y si dejan de hacerlo, el acabose.

Aprendemos cayendo y levantándonos. Reconsideramos las certezas cuando la realidad nos aprieta el pescuezo. Las dificultades sirven para abrir las mentes. No soy experto en la materia, como en ninguna, pero garantizar la autosuficiencia energética no parece mala estrategia en un mundo cada vez más inestable. Y disponer de diversas, estables y eficientes fuentes de energía es recomendable. Por lo que pueda pasar. Y después están los imponderables, la impensable concatenación de fallos que conduce a la catástrofe, eso que es prácticamente imposible que suceda. Prácticamente.

Ahora, como españoles de pro que somos, busquemos culpables, del color preferido de cada uno, y concluyamos echando tierra sobre el asunto.