Recuerdos del cine Maxi

Parece ser que el Ayuntamiento de Laviana ha comprado el Gran Teatro Maxi –más conocido como Cine Maxi– para salvarlo de la ruina y para relanzarlo como equipamiento cultural con un alcance todavía por definir. Lógicamente, es de esperar –todos esperamos– que el proyecto cultural que enfrente esta definición esté a la altura de lo que Laviana necesita y no se quede en palabras hueras dentro de informes vacíos.

El Gran Teatro Maxi de Laviana, situado además en la calle principal de la Pola, ha sido un referente arquitectónico de la capital del concejo y un recurso ciudadano para el ocio desde los primeros compases de la posguerra del 39.

Lo de referente arquitectónico no me lo saco de la manga. Su primer propietario, Manuel Cabero Prieto, encargó el proyecto de lo que habría de ser el cine de la Pola a un conocido y reconocido arquitecto gijonés, Juan Manuel del Busto (1904-1967), hijo del muy afamado Manuel del Busto, autor de obras tan icónicas como el Teatro Palacio Valdés, de Avilés, o ya en nuestra cuenca, para no ir más lejos, el Hotel de Ingenieros, de La Felguera, reconvertido hoy en Palacio de las Nieves, hotel de cuatro estrellas en un entorno espectacular.

Juan Manuel del Busto, entre otras muchas obras, llevó a cabo los proyectos de diversos cines: Natahoyo, Roxy, Avenida, María Cristina, Arango y Albéniz, todos ellos realizados entre 1931 y 1948, la época dorada del cine como espectáculo de masas.

No es de extrañar que Manuel Cabero, dispuesto a abrir un cine en Pola de Laviana, le encargara su realización a un arquitecto de renombre y experiencia, que trazó un diseño racionalista, con detalles ornamentales de estilo art-decó tardío.

El boceto inicial llevaba como nombre "Cine Palacio Valdés". Juan Manuel del Busto ideó un teatro a la italiana, con una disposición longitudinal, paralela a la fachada, casi idéntica a la que había utilizado para el Cine Arango de Gijón, con sala de fiestas en el bajo posterior; en el caso de Laviana, la recordada sala de fiestas Danubio, que hasta tenía orquesta propia, de idéntico nombre.

Tampoco es de extrañar que eligiera para nominarlo el nombre del escritor lavianés: Palacio Valdés siempre ha sido una referencia en Laviana, con sus altibajos y sus vaivenes. Ahora bien, aunque esa era la idea inicial, finalmente se rotuló "Gran Teatro Maxi": Cabero rendía así familiar homenaje a su hija Maximina.

Y así figuró desde su apertura en 1943 hasta su clausura en 1998. Por aquellas fechas de su cierre publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado "Los papeles del cine Maxi" en el que pedía que, al cerrar el cine, se recuperaran documentos y objetos que, convenientemente archivados, pudieran servir en el futuro a los investigadores para delinear su historia. Supongo que nadie se hizo eco de mi petición.

Llegados a la actualidad, con el cine recuperado por el Ayuntamiento de Laviana, vuelvo a hacer la misma petición: cualquier papel, por insignificante que parezca, puede dar una pista importante a la hora de trazar la historia de este edificio que en su día fue cine y que tiene un futuro abierto a un proyecto que todos deseamos sea algo más que una promesa.

Ya digo, cualquier papel, por intrascendente que parezca, puede en su momento dar una pista a los investigadores para completar esta historia; y no digamos si hablamos de escrituras, contratos, programas y otros documentos sobre los que se construye la historia del cine Maxi, todavía por escribir.