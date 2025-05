El futuro del medio rural, entre la utopía y el desencanto

En 1999 Claudio Magris –premio Príncipe de Asturias en 2004– publicó en Milán su célebre ensayo "Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad", traducido al castellano y publicado por Anagrama en 2001. El título del ensayo no puede ser más acertado para abordar el futuro del medio rural, no ya en Asturias sino en Europa y, si me apuran, aunque con grandes diferencias regionales, en el mundo entero.

Los dos grandes inventos colectivos de la humanidad son la ciudad y el campo. La ciudad, porque nos hizo trascender sobre lo terrenal y el campo por lo contrario: porque, además de procurarnos el alimento, nos aterrizó, nos arraigó responsablemente a la tierra —y a la Tierra— y lo hizo durante siglos —hasta el triunfo de la Revolución Industrial— con una proverbial inteligencia para hacer que la economía campesina, vinculada a la producción de alimentos y el uso circular de los recursos naturales, no solo no provocara grandes daños al medio ambiente local sino que lo hiciera más complejo, más biodiverso, más controlable y más estable.

Ambos inventos viven en el inicio del tercer milenio sus peores momentos. La ciudad se ha convertido en un engendro –no hablo de las pequeñas ciudades de provincia, sino de las grandes y desbocadas megalópolis– que nada tiene que ver con su concepción original y es ya el principal hábitat de los seres humanos; el campo porque, por una parte, ya no es de los campesinos sino, mayoritariamente, de la agricultura multinacional, las redes de distribución globalizada o los fondos de inversión y en el que subsisten, a duras penas, las agriculturas familiares y, por otra, del abandono, del asilvestramiento y de la selva que avanza borrando las huellas de las culturas del territorio.

Si bajamos el foco, si cambiamos de la escala planetaria a la regional, del mundo a Asturias, podemos afinar y matizar bastante más el análisis. Vivimos en una comunidad autónoma netamente rural en lo territorial, pero urbana en lo cultural, lo económico, lo político, lo poblacional y lo social, que cada vez tiene menos conciencia de su larga tradición campesina y, por ello, se ha vuelto amnésica de su historia y, peor aún, de la cantidad y calidad de las pequeñas oportunidades que, ocultas bajo la desmemoria, esperan ser desenterradas como tesoros que son. A los que así piensan se les llaman utópicos y a los que, por agotamiento y frustración han arrojado la toalla, desencantados.

Para intentar revertir esta deriva de lo rural frente a lo urbano y buscar, tal como había sido siempre hasta el siglo XX, una nueva relación contemporánea, armoniosa y complementaria entre el campo y la ciudad, se promulgó en diciembre de 2007 la ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural.

Destacaré solo tres aspectos de interés de la ley. Primero, se concibió como una ley de orientación para señalar por dónde podía caminar en el futuro el diseño de la política rural en España y, por deducción, en los distintos ámbitos territoriales –regionales, comarcales, locales– del país. Segundo, se establecieron tres tipologías de medio rural –más o menos aunque con otros términos: periurbano, alrededor de villas y ciudades, intensificado, siguiendo los planteamientos de la industrialización agraria, y campesino, actualmente en estado de abandono y despoblamiento– lo cual, por lógica deductiva, debería haber dado lugar al diseño de tres políticas agrarias diferentes: la de la agricultura periurbana de proximidad; la reforma y optimización de la agricultura intensiva de monocultivos; y el "renacimiento" de una nueva agricultura campesina, del país, paisana, aldeana, para manejar de nuevo los territorios históricos del campesinado que habían entrado en deriva ecológica. Tercero, la ley introdujo el concepto de agricultura territorial para poner el acento sobre el papel que tal práctica agrícola podría tener en la gestión y ordenación idónea de los territorios rurales. Como metáfora, y para explicar el significado y la intención del concepto, los ponentes de la ley hablábamos de agricultura territorial o "de sastre", es decir, la agricultura que le hace a cada territorio rural el mejor traje posible, el que mejor le queda y el más funcional, y revertir así la perniciosa "agricultura desastre", que es aquella que destruye el medio ambiente. La ley pasó, sin pena gloria, a formar parte de la biblioteca que acoge las leyes inútiles. Y ahí sigue todavía.

En la pasada legislatura (2019 – 2023) el Comisionado para el Reto Demográfico y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) elaboraron un informe –tomando como referencia la ley 45/2007– para identificar los escenarios territoriales del medio rural asturiano y su vinculación a tres posibles políticas agrarias regionales. El resultado –los interesados pueden bajarse el informe de la web de Sadei: "Aproximación a las tipologías de las zonas rurales de Asturias"– arrojaba, a grandes rasgos, los siguientes resultados: un 10% de Asturias, aproximadamente, estaba dentro de la consideración de zona rural periurbana; un 20 % era rural intensivo –principalmente alrededor de la leche y el eucalipto–; un 68 % era rural campesino en proceso de abandono; y un 2 % eran zonas urbanas.

Si pensamos en términos de futuro, lo propio sería desempolvar el informe y empezar a trabajar en el diseño de las agriculturas del porvenir, aún sabiendo que es un trabajo contracorriente que requiere, antes que nada, toma de conciencia del problema y, después, un esfuerzo de pedagogía para explicar los riesgos de la inacción y las dificultades de la acción.

El próximo viernes 9 de mayo, a las 19.30, en el centro de interpretación de Campu Casu, hablaremos de "El futuro del medio rural" Miguel Ángel Fernández, alcalde de Casu; Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón –asociación organizadora–; el antropólogo Adolfo García; el geógrafo José Antonio González ; y el que esto escribe. Del ensayo de Claudio Magris rescato esta cita que sirve de encuadre sobre la intención de este encuentro:

"El río de la historia arrastra y sumerge a las pequeñas historias individuales, la ola del olvido las borra de la memoria del mundo; escribir [o reunirse para hablar y reflexionar sobre el futuro] significa también caminar a lo largo del río, remontar la corriente, repescar existencias naufragadas, encontrar pecios enredados en las orillas y embarcarlos en una precaria arca de Noé de papel… Utopía significa no rendirse a las cosas tal como son y luchar por las cosas tal como debieran ser".