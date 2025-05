Nuevos blindados

"El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son". La frase no es mía pero viene a cuento (si fuera Juan José Millas añadiría "signifique lo que signifique venir a cuento") en estos tiempos en los que con tanta frecuencia se escucha el tronar de los cañones. Imagen tópica, sin duda, pero que también resulta pertinente en el contexto actual.

El inicio de la narrativa a la que voy a aludir procede de una conversación en el bar tantas veces mentado en mis colaboraciones en este diario. Un local en el que en ocasiones nos reunimos algunos tertulianos para debatir sobre las mil y una noches o las mil y una peripecias diarias que se atropellan en los distintos medios de comunicación.

No hace mucho, en uno de mis artículos: "Eufemismos y cañonazos", hacía alusión al incremento de la temperatura bélica, mostrándome partidario del "No a la Guerra", una proclama que defendían las fuerzas de izquierda de entonces.

Pues bien, retomando el hilo (hoy los dedos se me desparraman en lugares comunes a poco que me descuide), uno de los tertulianos me dijo que claro, eso era fácil, que quién no estaba en contra de la guerra, pero que había que entender las circunstancias actuales y todo lo demás que nos rodea. Así que a ponerse el mono de la realidad, más o menos eso me vino a decir, esa niebla en la que se van diluyendo tantos pensamientos nobles y tantas aspiraciones de cambio cuando interesa a los poderes económicos soplar a su favor (o sea, casi siempre).

Del tertuliano se conoce su inclinación hacia el Partido Socialista, de modo que era lógico que me desplazara por su mismo plano de gravedad. Y así le recordé cuando no hace mucho (aunque ya se sabe que el tiempo se confunde a veces con nuestra fotografía preferida) su partido protagonizó en las calles y en el Congreso el "No a la Guerra" en Irak, avalado por su histórica tradición pacifista. Iba a mencionar que aquel año .de 2003, como siempre, existían también muchas guerras en el mundo, y que la única diferencia era el lugar hacia el que apuntaban los cañones. Mas entonces sus baterías comenzaron a desplegar un juego cruzado contra Aznar y los gobernantes de aquel momento, como si así se diluyeran todas las responsabilidades de su partido: OTAN, envío de tropas a Afganistán y tantas otras operaciones militares; hasta llegar al aumento actual del gasto en Defensa. Al final, la batalla verbal quedó en tierra de nadie, que es el mejor lugar que algunos eligen para desocupar los oídos.

Nuevos blindados, buques más modernos y mayor poder de fuego son los programas armamentísticos en los que el Gobierno invertirá 2.000 millones de euros. Una laica trinidad subida al caballo del progresismo, ese nuevo y lozano cuadrúpedo que ha pisoteado son ningún rubor el pasto de la izquierda (los izquierdistas de siempre prefieren ahora ser tildados de progresistas, que tal parece una etiqueta menos ruidosa y más fácil de exhibir en sociedad).

Mas como toda muda, en ocasiones el cambio puede resultar inconveniente o contrario a los intereses que se pretenden. Y así, la extrema derecha no ha cambiado su repertorio verbal, no hay más que fijarse en algunas pinceladas del programa de Vox: antifeminismo y anti estado de las autonomías: desprecio a los inmigrantes; xenofobia… entre tantas otras joyas de su corona fascista y, por lo visto, no les va tan mal la fidelidad a su diccionario habitual.

Hay encuestas que nos dejan un sabor helado entre los dientes, como las que aseveran que una mayoría de votantes jóvenes (hasta los 20 o 25 años) dirige su voto hacia Vox. Viene a cuento la frase de Pepe Mújica: "El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son".