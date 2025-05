Detener el genocidio en Gaza

Genocidio. No hay otro nombre para describir lo que está ocurriendo en Gaza. El balance es criminal: más de 60.000 palestinos asesinados desde octubre de 2023, 120.000 heridos, dos millones de desplazados y la destrucción total de todo el territorio. En las últimas horas, la ONU ha lanzado la voz de alarma (por enésima vez) porque hay más de 14.000 bebés que pueden morir en las próximas horas por el bloqueo de la ayuda humanitaria que está imponiendo también el gobierno ultra de Netanyahu. La estrategia es evidente: o mueren por las bombas o mueren de hambre. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, habló claro: "Destruiremos todo lo que queda de Gaza".

La impunidad con la que mata el gobierno de Netanyahu es sencillamente intolerable. Ha llegado el momento de intervenir para poner punto final a los crímenes de guerra que están cometiendo en Gaza, para garantizar la ayuda humanitaria e impedir que millones de personas mueran de hambre o sufran gravísimas consecuencias durante el resto de su vida. No hay ningún motivo que justifique mirar a otro lado ante semejante brutalidad porque llevamos casi dos años de genocidio y crímenes de guerra.

No es tolerable que los niños y niñas palestinas estén consumidos por el hambre mientras Netanyahu impide que entren más de 160.000 toneladas cúbicas de ayuda humanitaria que siguen bloqueadas en la frontera. No es tolerable que haya dos millones de personas muriendo de hambre por decisión expresa de Netanyahu. No es tolerable que todo este sufrimiento se haya provocado con el único objetivo de impedir que Netanyahu se siente ante los tribunales de su país para responder por graves delitos de corrupción.

Este sábado, en Mieres, saldremos a la calle para exigir el fin del genocidio del pueblo palestino, para defender la paz y los derechos humanos, para reclamar que Netanyahu y su gobierno respondan ante el Tribunal Penal Internacional por los crímenes de guerra que han cometido en Gaza.