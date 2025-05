Existen espacios, lugares, en los que fuimos o continuamos siendo felices. Son esos territorios imprescindibles en nuestra vida que nos alimentan el recuerdo y a los que siempre regresamos de una u otra manera.

Hace unos días charlaba sobre este tema con una buena amiga y trabajadora del Ayuntamiento de Caso. Y le decía a Esther que más allá de mi lugar de origen y de residencia, Langreo, dos eran las patrias (entendida esta palabra solo como tierras a la que he adoptado) a las que continúo profesando una especial devoción. Me refería a Valladolid y a Caso, o viceversa, que da igual, a donde estoy vinculado por distintos motivos: infancia, lazos familiares por lo que concierne a Valladolid y años de trabajo, casi treinta, en el Ayuntamiento de Caso. Un entorno en donde gocé del respeto y el cariño de los vecinos, sentimiento que hice mío y que dentro de mis posibilidades intenté siempre devolver.

De ahí que sea lógica mi alegría cuando suceden noticias gratas en alguno de estos sitios y, por lo mismo, se me conturbe el ánimo al saber de algún que otro contratiempo. ¡Qué bien!, me dije no hace mucho cuando tras cuatro años de retrasos y esperas por fin se encendió la luz para navegar por el pantano de Tanes. ¡Y qué mal!, me digo ahora, ante la contemplación de un edificio venido a menos, una amenaza de ruina, un muestrario de despropósitos administrativos que puede acabar socavando aún más el futuro de Caso. Me refiero al refugio de Brañagallones. Por ello, deseo que se ponga pronto fin a un sufrimiento que afecta al pueblo de Bezanes, al concejo de Caso y a todo el tejido económico y empresarial del Parque de Redes, cuyo entorno privilegiado convierte la zona en uno de los lugares más visitados por los turistas.

Construido a finales de los cincuenta, desde entonces su historia es una sucesión de luces y de sombras, un paisaje en el que se fueron alternando momentos exitosos (recuérdese el artículo de Juan Rionda en este diario, de fecha 6 de marzo de 2024, donde explicaba con todo detalle que la FEMPA, apostando por el desarrollo "turístico rural" de montaña, invirtió una cantidad importante de dinero en el inmueble, de modo que llegó a convertirlo en uno de los mejores refugios de montaña del país) con otros períodos que no lo fueron tanto y que demuestran las grietas por donde se cuelan con facilidad los desajustes y los teatrillos de la administración: claraboyas estropeadas; tejas rotas; abundancia de humedades.. Incurias de todo tipo que desde hace tiempo acompañan su viaje.

Apertura de negocios, servicios como el "Taxi al Paraíso" de Rafael Fernández, alojamientos rurales y otros emprendimientos pueden irse al traste y acabar convirtiendo en realidad ese "Réquiem por el refugio de Brañagallones", un atinado artículo de denuncia que el mes anterior publicó este diario firmado por Juan Manuel Estrada. De quien no solo hay que alabar su magisterio literario, sino también su bonhomía y acertado juicio durante su mandato como alcalde del concejo, algo de lo que bien puedo dar fe.

Desempolvando una frase proverbial, "la unión hace la fuerza", estimo que no queda más remedio que seguir impulsando todos los resortes posibles para evitar la defunción del refugio. A todos corresponde esta responsabilidad: partidos políticos, sindicatos, ciudadanos y asociaciones de todo tipo…. Sé bien que el ayuntamiento, dirigido por Miguel, otro alcalde del que solo se pueden decir alabanzas, está al frente de la batalla. Eso me reconforta y acrecienta más mi ánimo. Y, por lo mismo, confío en que pronto la Braña de Brañagallones vuelva a convertirse en ese Paraíso que, además de su excepcional belleza, y adaptando la frase de San Juan Bosco, nos ofrezca también pan y trabajo.