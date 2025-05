La zona de estacionamiento de autobuses en Pola de Laviana | C. C.

La nueva estación de autobuses de Pola de Laviana, con ser terminal de trayecto desde Oviedo y Gijón, ofrece un aspecto simplista y sin la estructura adecuada de una zona término. El diseño es muy sencillo, con dos aparcamientos para sendos autobuses. No existe una marquesina de resguardo para el público y unos servicios adecuados para el personal profesional y los viajeros.

Quizás el proyecto no está terminado y faltan algunos remates en esta infraestructura que la gente ignora, pero si los trabajos de la futura estación son los que se observan flaco favor hacen a una obra necesaria y urgente para la salida y llegada de los autobuses urbanos y de línea. Un apeadero al uso debe contar con una serie de servicios que en este momento no existen. Taquillas, baños, información, zonas de descanso para la espera y un pequeño bar. Una mínima oferta para que el viajero se sienta a gusto y cómodo. ¿Es mucho pedir?

La imagen que ofrece esta novísima estación es cómica y sin mucho sentido para lo que fue construida. No quiero equivocarme, pero esta terminal para el Alto Nalón no responde a una moderna y práctica central de buses tan necesaria para una zona que busca en la modernidad de sus instalaciones su razón de ser. El ciudadano se sorprende por esa actuación técnica que no refleja lo que debe ser una terminal camionera. Ver veremos, pero los expertos y la municipalidad tendrían que explicar a la comunidad local qué se persigue con una estación sin formato y llevada a efecto con una simplicidad que llama la atención. Pienso que la Pola se merece más que un diseño sin mucho sentido y muy criticado por la población. En fin, cosas veredes… n