No desde las entrañas de la mina, sino desde las entrañas de las tripas es donde me fluyen estas duras letras llenas de rabia, dolor e indignación ante el accidente minero ocurrido en Cerredo.

Desde las entrañas

Puede ser que sea pronto para sacar alguna conclusión exacta, pero desde luego no lo es para gritar nuestra repulsa con lo que vamos conociendo día a día, va aumentando la indignación y a mí personalmente me sobrecoge, me aturde y se me hace difícil digerir, trasladándome a pensar que estamos en el siglo pasado o incluso casi en el anterior, sin ser esto a mi entender nada exagerado.

Pues cuando algunos dábamos tristemente por concluida la extracción de carbón, bien pagada por cierto con la llamada transición justa (para algunos), nos encontramos con la muerte de cinco compañeros mineros. Y digo "mueren" porque a fecha de hoy no me atrevo a utilizar otra acepción al no tener la información exacta, aunque todo pinta y huele muy mal y la vida se puede perder de muchas maneras en un accidente de trabajo.

Vaya por delante mi más sincero respeto a su memoria y mi más sentido afecto a sus allegados, como mi más sincero deseo de recuperación a los heridos que a fecha de hoy están convalecientes.

Tendrán que ser otros que cuelguen togas los que determinen la acepción precisa de estas muertes y desvelen todas esas dudas que refería anteriormente, y de ser algo punible, sean ellos los que impongan la pena correspondiente. Aunque no por ello, nada creo que me impida ir opinando desde la prudencia; así que yo a título personal, sin representar a nadie, solo a mí mismo, manifiesto no tener ninguna confianza tanto en el sistema como en la propia Justicia, a las pruebas me remito y me explico.

Me sobreviene a la memoria otra catástrofe cercana a la de Cerredo, la sucedida en Santa Lucía de Gordón de parecidas circunstancias, también provocada por una explosión de grisú y acaecida el 28 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Valle, de la Hullera Vasco Leonesa. Allí perdieron la vida seis mineros y algunos más sufrieron daños de gravedad de por vida. Se sentaron en el banquillo 16 acusados cuando diez años más tarde se celebró un juicio después de todo un periplo judicial, quedando visto para sentencia el 30 de marzo de 2023 pero a fecha de hoy no hay sentencia alguna condenatoria.

Permitidme aconsejar a todos aquellos que se quieran enervar gratuitamente que hagan un seguimiento de lo que fue y supuso todo el desarrollo de ese juicio, para llegar a lo que llegamos hoy en día, doce años más tarde y sin tener nada a lo que agarrarnos. Podría referirme a alguno anterior y más cercano todavía en estas tierras, en el que el maremágnum de conclusiones y cientos de hojas de procedimiento judicial derivó en nada, o más grave todavía, alegar a la mala suerte, causas geológicas, etcétera.

Yo automáticamente empatizo y procuro ponerme en la piel de esas madres, hijos y allegados, y trastorna mi razón y obnubila mi capacidad de raciocinio y en este caso más todavía, cuanto más información vamos recibiendo y descubriendo la tropelía de mentiras, falsedades y despropósitos. Y me pregunto yo como podrán, si acaso pueden, cerrar esos familiares sus heridas y recuerdos, que tantos años de letanía llevan esperando, al recibir este nuevo zarpazo de crueldad y seguramente hacerles volver a rememorar aquellos fatídicos días.

Parece que alguien pretenda, que solo cabe esperar que aumenten el inventario de víctimas desoladas con este nuevo clamor y así entre todas, vayan cerrando de una forma cruel e inhumana dicho despropósito, y que a poder ser no lean las barbaridades que día a día van conociendo en la prensa, pues sería regurgitar el dolor de una forma cruel e inhumana.

Por todo esto y por más, me niego a aceptar sin más y me hace dudar de que esto suceda así porque sí en el siglo en el que vivo, y preguntarme sinceramente si todo lo que está pasando es cierto, si puede estar desarrollándose ahora mismo y me evoca a la triste canción de Víctor Manuel de la planta 14, donde veo reflejada estampas de sus letras con imágenes duras y propias de otros años y de verdad que duele, duele mucho y me encabrona.

No me quito de la memoria el día del entierro en Villablino, imágenes del cortejo fúnebre que asemejo automáticamente con la lírica de la canción, con las letras que dicen: "Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos", "se hacen cruces" y "reniegan de Dios". O la imagen de la presencia de autoridades "bien uniformadas" y mucha "gorra de plato" alrededor con esa otra estrofa: "Vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. / Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. / No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos".

Igual soy yo que me dejo llevar fácilmente, pero esa fue mi triste sensación y a mí, me resultó doblemente desolador y propio de otros olvidados años.

Pero volviendo a la cruda realidad que nos despierta día a día con nuevas informaciones de mayor despropósito sobre el accidente, las denuncias previas de algún testigo bien acreditadas, las incompetencias de algunos de la propia Administración, las rencillas y chivatazos entre antiguos propietarios, las triquiñuelas de mezclar carbón que estaba prohibido sacar, la búsqueda del grafito inexistente, otro accidente mortal anterior con lesiones graves a algún compañero más, falsedades documentales por doquier, subvenciones millonarias para la finalización de la extracción, algún capítulo anterior a lo "Corrupción en Miami" con polvo blanco incluido, y un sinfín de despropósitos que de no haber cinco compañeros muertos por el medio daría para hacer una serie de la Camorra.

Es este un territorio que podríamos denominar históricamente "territorio comanche" por ser lugar de pseudo-empresarios filibusteros. Pongo como ejemplo que alguno de ellos decía poseer solo una moto en una época determinada como patrimonio. Una realidad que causó tanto dolor a los trabajadores de sus empresas como a la sociedad. Sí, mucho dolor. Territorio también de algún que otro emprendedor-cuatrero con experiencia penales en el ámbito empresarial. ¡Ah! y de estos últimos "ejemplarizantes" individuos que entre todos ellos se denuncian y se chivan cual culebra rastrera.

Sé perfectamente que no me corresponde a mí desvelar ni denunciar tal amalgama de barbaridades, y que anhelaría hablar con mayor libertad de no ser más que lo que soy: alguien orgulloso de su pasado minero –que defiende–, alguien que se rebela ante tanta desvergüenza y que clama, grita y exige a las autoridades que pongan orden en este criminal desdén.

No rehúyo en absoluto de mi pasado, sino que me enorgullezco y a la vez me permite dar pie a reflexionar y decir, que hace poco, creo recordar que allá por el mes de octubre, nos manifestábamos en Gijón contra la siniestralidad laboral, pues habíamos sufrido unas cifras escandalosas e inasumibles para esta comunidad autónoma, a lo que tanto la Administración como al empresariado, se debe poner pie en pared y tomar medidas que frene esta lacra.

A la parte social y sindical, decirle que algo no estamos haciendo bien cuando soportamos estas cifras de accidentalidad; para no convertirse en cómplices de tal situación inasumible, merecería algo más de contestación. No debemos consentir que por ejercer un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, se nos vaya la vida por el camino; eso es intolerable.

Y acabo también alegando a la triste canción de Víctor Manuel que en su estrofa final dice así: "Y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón llora en el suelo".

Esperando que nunca nadie tenga que llorar para no irse al patrón. Nunca más.