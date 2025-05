Permítaseme el desgarro: Laviana, en el corazón, tomando prestado, parcial y no fraudulentamente, el título con que Pablo Neruda abominaba de los horrores de la guerra de España en 1937. En mi caso de hoy no se trata de ninguna guerra, sino de una celebración, una celebración gozosa, como es la publicación de un nuevo libro sobre Laviana que su autora, Mónica García Cuetos, lleva en su corazón, que –no me ruborizo al decirlo– late a la par que el mío cuando hablamos de nuestro concejo.

Desde su corazón de historiadora, desde su sensibilidad y conocimientos como experta en patrimonio industrial y desde su impulso intelectual Mónica García Cuetos acaba de publica el volumen "LAVIANA" –con mayúsculas, por favor– dentro de la colección "Asturias concejo a concejo", del Ridea, un volumen de 192 páginas en el que Mónica vierte sus iluminaciones, siempre muy oportunas, sobre muchos aspectos de este concejo en el que vive y al que ha dedicado y dedica parte de su ocupación intelectual.

El libro, como integrante de esta colección, Asturias concejo a concejo, en la que ocupa el número 29, hereda una estructura fija, símbolo de la colección, que se inicia con una serie den datos estadísticos, que vienen a ser como una foto fija de la actualidad del concejo, para pasar a continuación a distintos capítulos dedicados a la geografía, la historia y el patrimonio monumental. Para cerrar con un enjundioso capítulo sobre tradiciones locales –al final somos lo que fuimos– y varios itinerarios que pueden servir para conocer in situ cuanto se recoge en el libro de manera literaria y gráfica

Esa peculiaridad de ser "concejo bisagra" ha permitido que se mantenga mucha arquitectura tradicional en las aldeas y pueblos de las ladeas y los valles secundarios. Ahí estaban las casonas de las familias acomodadas, propietarias de la tierra que cedían con contratos de aforo a los colonos que vivían en las caserías. Se mantiene buena parte de ese patrimonio popular. También es muy destacable la arquitectura religiosa, hay una colección de ermitas impresionante, algunas de ellas aparecen en las novelas de Armando Palacio Valdés. También hay arquitectura muy interesante y muy poco conocida en Pola de Laviana, como el edificio del Banco Herrero o la confitería Gersán, de principios del siglo XX. Además, esta última está ligada a una de las tradiciones de Laviana, los bartolos, unos pasteles típicos.

Nada de erudiciones a la violeta –ya saben, mencionar para aparentar–.