Víctor Manuel, la discografía imposible

Si no imposible sí harto difícil se nos plantea a los coleccionistas abarcar toda la producción musical de uno de los más ilustres, e internacionales, de los artistas asturianos. Y es que cerca de sesenta años facturando canciones en todos los soportes que el mercado fue poniendo a su disposición dan para mucho. En este artículo no vamos a juzgar su obra, por otra parte sobradamente conocida, y de la que cada cual –incluida la crítica– ya ha hecho su correspondiente, para bien y para mal, valoración. Nuestro objetivo es otro: resaltar algunos de los discos, en formato single, que a lo largo y ancho de Europa –excluyendo España, no por evitar la polémica sino porque es archi reconocible y pierde el atractivo de lo novedoso, por no decir exótico– y de América, "la tierra prometida discográfica" para todo artista, máxime español, que se precie– el cantante mierense fue editando en algunos de los países de estos dos continentes.

El sencillo grabado por Víctor Manuel para Miami Records. | J. ANTUÑA

De su etapa en Philips, uno de los discos más singulares, un auténtico "rara avis" en su historial, es el sencillo que la legendaria Miami Records (USA), bajo licencia de la citada disquera holandesa, comercializó en los setenta del pasado siglo. Desconocemos la repercusión de esta aventura americana en la que se presentó al público de dicho país uno de sus clásicos imperecederos "Quiero abrazarte tanto", mientras la otra cara la protagonizaba "La oficina", ambas bajo la enseña de "balada", tal como rezaba la galleta del single, que intuyo se distribuyó principalmente por las emisoras de radio.

Los holandeses lo volvieron a intentar extra muros de España pero muy cerca geográficamente. Hablamos de nuestros vecinos –Portugal– donde publicaron un epé con el repertorio de esta época. A la mencionada "Quiero abrazarte tanto" le añadieron "Mis canciones", "Carmina" –otro clásico del mierense– y "Confesiones de un reloj". A destacar el formato, prensaje de cuatro canciones, no muy habitual en su discografía, y una portada distinta a las españolas. Al contrario que su compatriota, Manolo Díaz, que sí alcanzó un notable éxito a finales de los sesenta en Portugal, repetimos: no somos sabedores de que esta grabación haya trascendido en ventas.

Finales de los setenta. Cambio de compañía (CBS) y bombazo comercial. La historia es de sobra conocida –el propio Víctor Manuel la ha explicado largo y tendido– y más aún sus canciones. Sobremanera "Solo pienso en ti", objeto de un reciente, y aclamado por la crítica, documental por su contribución a visibilizar positivamente a las personas con diversidad funcional.

Menos sabido es que en Italia, donde por otra parte se grabó el larga duración, se saca un single (1980) con las canciones "Solo pensó a te" y "Dico amore e dico libertá"; es decir, Víctor Manuel entonando en italiano dos de sus temas fetiche de este período y de toda su larga trayectoria. Inencontrable hace tiempo, esta joyita discográfica la pueden disfrutar en redes sociales. Un año antes, y contra todo pronóstico, CBS ya había intentado promocionar este single en Alemania. Idéntico repertorio, pero esta vez en castellano. En la portada se imprime la bandera de España y la referencia "NR1 In Spanien". Ni con esas. No nos consta "triunfo" alguno de estas últimas experiencias europeas narradas. Una pena, "Dico amore e dico libertá" suena maravillosa.

Dejamos para el final Latinoamérica. En concreto Argentina. Un nuevo epé. Cuatro canciones de su época en Philips "En un pequeño cuarto de un hotel", "Tengo cansada el alma", "La alemana" y "Mis canciones". Una singular portada con un resuelto y por momentos desafiante Víctor Manuel en el vagón de un tren que parece anticipar el éxito que esta vez sí le va a acompañar fuera de su patria.

Todo cuanto antecede no es más que un pálido recuento de una discografía en vinilo –a 45/33 rpm– que ilustra el periplo mundial de un cantante y compositor que inició en Mieres su carrera artística ya hace más de sesenta años. Sirvan estos cinco discos "sencillos" como aperitivo –eso sí sustancioso– de su, por momentos inconmensurable, catálogo musical. En el "tintero" han quedado otros muchos, famosos y menos, y por supuesto, los que aún están por descubrir.