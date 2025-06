Federación de colocación a dedo

Es sorprendente que en la web de la Federación Asturiana de Concejos aparezca una oferta de empleo con contrato indefinido para el Centro Asesor de la Mujer de Mieres. Sin oposición, sin publicidad en BOE ni BOPA, y con un procedimiento exprés: la oferta se publica el 11 de junio y el 1 de julio ya estará trabajando. ¿Lo más llamativo? La experiencia puntúa un máximo de 4 puntos, pero la entrevista personal suma hasta 5. Una conversación a puerta cerrada pesa más que años de experiencia real. Blanco y en botella: la plaza ya tenía nombre.

Este órgano está controlado por PSOE e Izquierda Unida, que abrazan lo público con tanto fervor que terminan asfixiándolo... a base de colocar a los suyos. Convocatorias aparentemente inocuas, que cuando se adjudican se comprueba que estaban diseñadas al milímetro, que encajaban a la perfección con el currículum de un familiar, un amigo o un compañero de filas.

No hablamos de un caso puntual. En Mieres, los enchufes han sido una constante durante toda la democracia. Para entrar en el Ayuntamiento, o en cualquier empresa pública (tenemos todos una en mente), o empresas que recibieran subvenciones de los fondos mineros, no bastaba con estudiar. Había que rezarle a más de un santo, pero no muchos más.

Y la herencia pesa. Vaya si pesa. Durante años ha habido apellidos que, más que gobernar, han caído como una auténtica losa sobre este Ayuntamiento. Decidían quién entraba, quién no, y bajo qué criterios… o directamente sin ellos.

¿Es cosa del pasado? Ojalá. Desde el Partido Popular de Mieres hemos sido prudentes, aunque hay cosas que no pueden pasar desapercibidas. ¿Es casualidad que ciertas familias destaquen justo cuando tienen un hermano o un cuñado como Concejal? Como los hermanos Williams del Athletic de Bilbao, nacieron para el fútbol, hay quienes parecen haber nacido para encajar en convocatorias, que incluso no se llevan a cabo hasta que uno estabiliza, y entonces cumple con los requisitos para aspirar a ella. Sin impugnaciones, no hay reproche legal, por eso desde el PP no alzamos la voz. Pero entre el personal municipal los comentarios y recelos existen.

Cuando se pide explicación de por qué una plaza para un centro municipal la convoca una entidad externa, aparece la "tasa de reposición" como muro. Pero desde 2023, si el Ayuntamiento no tiene deuda, puede llegar al 120%. ¿Eso solo sirve para un puesto específico de jardinera? Y si de verdad no se puede contratar directamente, ¿por qué no se licita el servicio a una de las clínicas de psicología de Mieres? Las mujeres podrían acudir allí o la profesional desplazarse al propio centro, con todas las garantías y sin enchufes.

Además, esto puede ser aún más grave jurídicamente. Si la trabajadora, aunque contratada por la Federación, usa medios del Ayuntamiento, ficha con el resto del personal, pacta vacaciones con el Consistorio y no tiene medios propios ni autonomía organizativa, estamos ante una cesión ilegal de trabajadores. Y eso significa que la psicóloga podría pasar a ser personal fijo del Ayuntamiento sin oposición alguna. No lo decimos nosotros: lo dicen los Juzgados de lo Social. Y quien firma esto los pisa a menudo.

Podríamos hablar también de la ya célebre "banda del Peugeot", que demuestra cómo el enchufismo no es local, sino estructural a la izquierda. Hoy, gracias a la tecnología, se pueden acreditar muchos de estos manejos. Pero... ¿qué habrá pasado en los años 80, 90 y principios de los 2000, cuando no había BOPA digital ni huella de nada?

Desde el Partido Popular de Mieres exigimos la paralización inmediata del proceso y que se convoque como marca la ley. Y si no es posible, que se externalice con transparencia, no con trampas. Porque en política no todo vale. Por todos los integrantes de mi generación que tuvieron que irse a Madrid a trabajar involuntariamente por falta de padrino, y porque los mierenses no tienen por qué seguir pagando los favores de los de siempre.