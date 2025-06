Los escritores saben que su fondo de armario está formado por tablones propios y por maderas ajenas. Los primeros proceden de su imaginación, más o menos copiosa, mientras que los troncos de leña acostumbran a encontrarse en distintos lugares: una noticia en la prensa; una conversación en un parque o en una cafetería; esa singular imagen fotográfica que sale a nuestro encuentro o incluso un sueño que, siguiendo los preceptos freudianos, no es más que la continuación (o reparación) de los restos diurnos.

En mi caso, y en algunas ocasiones lo he comentado, debo muchas de mis columnas al oído y a la casualidad, por lo mismo que de ese venero proceden también muchos títulos que las encabezan y a cuyos autores ocasionales he procurado siempre agradecer su colaboración.

Días pasados volvió a suceder así. No de forma tan extraña, pues su origen fue la tertulia habitual del café, a la que me he referido aquí alguna vez, aunque lo que menos me imaginaba era que formaran parte de la misma un experto en artes marinas y un no menos avezado discípulo de Neptuno.

El tema era obligatorio: la presunta trama de corrupción de tres cargos socialistas y, por tanto, las posibles repercusiones que se podrían producir. ¿Me equivoco si afirmo que todos vosotros (éramos cinco, sin contar al tertuliano que nos hablaba) preferís la manga del mal menor (el actual gobierno progresista) a su contrario? Era indudable que no se equivocaba, respondimos, mientras quedábamos a la espera de sus próximas palabras. Ya sé, ya sé que la marea sigue —continuó—, y que esa opción no agota el nivel freático, pero de momento en esas estamos, a la espera, naturalmente, de que las aguas vuelvan a su cauce, o lo que es lo mismo, que una limpieza a fondo elimine todos los residuos tóxicos. A continuación bebió un trago de cerveza y se quedó mirando para nosotros.

Era lógico que alguien se interesara por los métodos más eficaces para las labores de higiene, o que se arrojaran dudas sobre tal tarea, visto el fango acumulado, o que tal vez se prefiriera una opción distinta; mas en su lugar, otro tertuliano, el discípulo de Neptuno, se abrió paso con su carro y su tridente verbal para demostrarnos que por algo su maestro era el dios de todos los manantiales y qué mejor que aprovechar la ocasión. ¿No os dais cuenta, comenzó, de que la manga del mal menor, si no se dirige bien, y aunque tenga menos fuerza que otros tornados, puede acabar convirtiéndose en un torbellino que nos engulla a todos, haciéndonos perder la perspectiva? ¿Qué quedaría entonces en el horizonte tras este chantaje?

Este último término sirvió para que la conversación se alejara de los circunloquios marítimos, devolviéndonos a todos a un suelo más conocido. Acostumbrados a navegar por entre guiños, manipulaciones, y chantajes más o menos explícitos, continuamos el debate sobre tantas veleidades y promesas incumplidas en los últimos años, convencidos, eso sí, de que no había que adelantar las elecciones, pero que los compromisos de regeneración y de reconstrucción ciudadana que está haciendo el presidente del gobierno tenían que ser firmes y duraderos. De lo contrario, no serviría de nada la espera.

Cuando salí del bar, aún notaba un cierto mareo, pues, durante el debate, la travesía y el destino final se habían entrecruzado con frecuencia. Durante el sueño me convertí en un vigía que gritaba "Tierra a la vista", mas al despertar me pareció más prudente seguir observando los signos que fueran apareciendo en el horizonte. Por si acaso.