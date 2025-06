O sea, que tu compañero de partido, en cuestión de poco tiempo, comience acumular riquezas, propiedades, a viajar con frecuencia a Panamá, Suiza o República Dominicana, no te hace recelar ni te impulsa a preguntar. Que un portero de puticlub acabe sentado en el consejo de administración de Renfe tampoco te resulta mosqueante. Que el núcleo duro de tu presidente esté compuesto por un trío con fama de facinerosos no hace que te pongas en alerta. Que señoritas de compañía hallen acomodo y sueldo en empresas públicas no te inquieta. Que señalados camaradas hoy sean millonarios sin que haya una explicación razonable a semejantes éxitos económicos a partir de salarios públicos no te hace sospechar. Y nada de todo ello te lleva a levantar la voz y exigir explicaciones. Como los monos de Gibraltar, quizá a la espera de que llegue el turno de pillar algo de sustancia.

Esperanza Aguirre no se enteró de nada, eso dijo, y fue la única en pie en un campo de corrupción. Nadie suponía lo que se estaba gestando en Baleares, Valencia, Madrid… Nadie vio venir el latrocinio de los eres andaluces, en Asturias nadie sabía de qué iba el tinglado de Villa y sus subalternos, que duró cuatro décadas. Nadie puso el pie en el freno cuando en el PP desembarcaron el Bigotes y compañía. En el PSOE nadie denunció la deriva mafiosa. En el PNV, cuyos cabecillas tienen a las familias bien colocadas, nadie sacude el tablero. En Cataluña, hasta que saltó la alcantarilla, nadie se enfrentó al clan de las mordidas, en Podemos nadie se enteró de las manos largas de los machitos alfa.

Es ingresar en un partido político y pasar a guardar fidelidad, obediencia y silencio aunque seas testigo de los tejemanejes más indecentes. Férrea omertá hasta que el montón de excrementos comienza a desmoronarse. Y, entonces, primero, la negación, son falacias, el fango, las cavernas y, después, cuando ya salpica, vaya sorpresa, qué decepción, quién lo iba a sospechar, es una excepción, no todos somos iguales. Ya.