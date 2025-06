San Pedro 56: diplomacia americana, folk astur y ritmos afro

El saludo del embajador americano John Davis Lodge a los felguerinos recogido en el porfolio de las fiestas patronales pasados tres años tras el "desembarco" americano en España no deja de ser un inequívoco signo de los procelosos tiempos autárquicos hispanos. Las palabras del emisario estadounidense resultan elocuentes: "Me impresiona el que nuestra cooperación no se haya limitado a lo económico, sino que se extiende al campo de lo cultural".

Ya saben, las invasiones no se ciñen únicamente a lo militar y empresarial, siendo las acciones artísticas su perfecto apéndice. Y si el término invasión les parece excesivo o desafortunado juzguen las palabras –"colonia militar"– con las que el conspicuo franquista Vicente Roa calificó la implantación de las bases americanas en nuestro solar patrio. El peaje por romper el aislamiento internacional estaba claro que no nos iba a salir gratis.

Por otro lado, si bien la planificación económica franquista posterior a la guerra civil fue un absoluto fracaso a la espera del Plan de Estabilización (1959), no dejaba de ser cierto que la cuenca minera del Nalón, con La Felguera a la cabeza, presentaban unas considerables cotas nacionales de desarrollo industrial y en cierta manera también salariales. "Complejo industrial y económico poderoso", "Villa industriosa", "Virtud de España", junto a otra retahíla de empoderadas expresiones y positivos atributos, desfilan por los variados artículos que componen el álbum de estas celebraciones sampedrinas.

No extraña pues que el programa de tan esperados festivos días –siete en total– ofreciese una más que apreciable cantidad de actos que abarcaban lo literario –Álvaro de la Iglesia, "La Codorniz"– lo circense –Circo Belga–, lo deportivo –bolos e hípica–, el automovilismo, la lucha libre, los concursos laborales –tornos, soldadura eléctrica, albañilería y forja–, ¡cómo no, las funciones religiosas!, y por supuesto, la música, el condimento indispensable de cualquier festejo.

Por lo que concierne a los ritmos tradicionales autóctonos, en parte ya reducidos a su faceta exhibicionaria, podemos destacar la canción asturiana, banda de gaitas –Los Lirios–, el ámbito coral y del baile –Coro Minero de Turón y Coros y Danzas de la Sección Femenina– y las imprescindibles parejas de gaita y tambor. Todavía con un gran predicamento entre el respetable, lo anterior se complementaban con las actuaciones de la Banda Municipal –con un repertorio oscilando entre lo clásico y algún arreglo orquestal de melodías castizas–, el Orfeón Infantil Mexicano, la Orquesta Langreana, Negresco y la Henry Jazz. Todo un exacerbado conglomerado de sones populares, y algunos novedosos, al servicio de la ciudadanía langreana, y de los numerosos "romeros" procedentes de otros concejos del Valle.

Pero el plato fuerte musical sin duda provenía de allende nuestras fronteras regionales. El programa oficial no citaba el nombre de la orquesta, tampoco de su cantante, aunque sí dejaba entrever por donde iban "los tiros": "música sincopada", "ritmos frenéticos", "ritos africanos", "swing y mambos hasta morirse", "las ondulantes líneas de una Eva de raza exótica"... Esas fueron algunas de las frases, epítetos y terminología sónica con la que se anunciaba la actuación estrella de aquel lejano 1956. Se trataba de la madrileña orquesta "Iris", con su cantante latina de ascendencia africana Lilongo. Habituales de las principales salas de fiestas de la capital, conjugaban un suculento catálogo de sones afroamericanos y latinos con un claro enfoque a la pista de baile, tanto en su vertiente "hot" como los más pausados favorables a la práctica del ominoso baile "agarrao". En La Felguera lo hicieron durante al menos seis de las siete jaraneras veladas.

Cual Dr. Jekyll y Mr. Hide, el régimen franquista, ya inmerso en su labor de blanqueamiento ante las potencias democráticas occidentales de su cruento y represor gobierno, facilitaba, no sin reticencias de su ala más conservador, la conmemoración patronal local aunando lo más "in", y lo más tradicional, de la sonoridad reinante.

Todo ello no dejaba de ser una válvula de escape a unas extenuantes jornadas laborales y a unas prácticas de sociabilidad todavía fuertemente condicionadas por el nacional catolicismo del que el franquismo oficial y oficioso nunca pudo finalmente desprenderse a lo largo de sus casi 40 años de existencia formal. No obstante, y como rezaba el Programa Oficial de Fiestas, de lo que se trataba era de bailar hasta "morirse", mientras "la noche, fiel a su cita, marchará a fundirse con el día y los cuerpos", y así "De La Felguera, al cielo".

La portada del porfolio –obra del eximio dibujante Falo– representa muy bien, en línea "kitsch", esta amalgama de industria, folclore astur y modernez melódica. Mixtura no ajena a la alargada sombra artística auspiciada por los advenedizos camaradas de EE UU.