Detalles de San Xuan

Las fiestas de San Xuan 2025 han llegado a su fin. Lo han hecho después de casi dos semanas de celebración, y han dejando en los mierenses un gran sabor de boca. Para los que somos padres, la agenda no pudo estar más apretada, con actividades para los niños casi todos los días.

No se ha perdido un ápice de tradición en el programa, con los escanciadores, los entibadores, o el emotivo homenaje a Juanín de Mieres, por poner algunos ejemplos. Qué decir también de los grupos folclóricos del concejo, "Prau Llerón", "Ruxidera" y "L’Artuxu", que también impregnaron de asturianía los festejos de Mieres.

Y los conciertos elegidos, más allá de los gustos personales de cada uno, fueron un éxito. Si primero fue "París de Noia" la que llenó el pozo Barredo, después fue "Soziedad Alkohólika". El Parque Jovellanos vibró también con "Grupo Tekila" o Marisa Valle Rosso, entre otros. Pero si alguien triunfó fue "Camela". Porque incluso a quienes no nos gustan o no son el grupo o género que llevamos en la radio del coche, el concierto nos hizo bailar y cantar. Eso sí, en poco espacio. Porque en mis 40 años de vida, jamás había visto un parque Jovellanos tan hasta la bandera. Era imposible encontrar un hueco cerca para ver al dúo. Y es que, aunque quizá vocalmente no fue el mejor concierto de la vida de Dioni y Ángeles, hicieron que la noche de la foguera tuviera un colofón sensacional.

Pero, pese a la alta nota que se llevan estas fiestas patronales, también hay algunos debes. Porque la crítica, siempre que sea constructiva, debe de hacerse sin paños calientes. Y la principal es sobre los caballitos y los feriantes. Comentaba uno de ellos en estas páginas antes de empezar las fiestas que la ubicación del Batán no era buena para ellos. Y no lo fue ni para ellos ni para las familias. Bajar exclusivamente a los caballitos con los niños hasta el Batán, aunque hablemos de Mieres y no de Nueva York, sigue quedando muy a desmano. Y era un comentario bastante extendido entre los padres de los pequeños. Por una parte, aliviados por no gastar cada día un buen montante de euros en viajes, pero soliviantados por otra al no tener esa alternativa cerca para llevar a los niños. La ubicación de los caballitos es algo que se debería repensar para la próxima edición de San Xuan.

Y si en general, la sociedad preferimos que las actividades sean al aire libre, quizás también habría que contar no solo con la lluvia (que se hizo), sino también con las temperaturas elevadas. Hubo algunos días en los que en las actividades infantiles se convertían en un horno y no hubiera sido mala cosa llevarlas a cabo en alguno de los patios cubiertos que existen en Mieres, como el de Liceo o el del colegio Santiago Apóstol, o programarlos ya a horas en que el sol no derrita a los niños cual helados.

Y si el Ayuntamiento hizo un esfuerzo en la programación, también hay que reconocer la implicación de los mierenses, que acudieron en masa a las principales citas. Desde el genial pregón del oncólogo Emilio Esteban a los premios "Mierenses en el Mundo" en la jornada de San Xuan. Hay un dicho popular que reza que "no hay fiesta sin tarasca", y en Mieres, todos tarascamos mucho.