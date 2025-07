Si es algo ya comprobado que "no por mucho madrugar amanece más temprano", creo que convendría ir entendiendo que de nada sirven tantísimas leyes si no se hacen cumplir. Y me refiero, por ejemplo, al acoso telefónico que sufrimos a diario y al que la pluralidad de normas, antiguas y recientes, no han logrado dar solución. Porque te dicen que se van a prohibir tales y cuales cosas, determinadas prácticas, pero, a la hora de la verdad, nada cambia y continuamos condenados a soportar la tabarra de costumbre que, además, se ha ido complicando pues uno ya no sabe si al otro lado de la línea telefónica está un trabajador que intenta captar un nuevo cliente o un estafador que, como te descuides, te hace un roto tremendo.

Tenemos miles y miles de normas, tal cantidad que no es raro que se produzcan contradicciones, repeticiones e, incluso, interpretaciones asombrosas. ¿Para qué tantas? ¿No sería mejor menos normas pero justas, eficaces y que se cumplan?

Mientras escribo este rollo recibo otras dos llamadas. Descuelgo yo y cuelgan al otro lado. Creo que ahora mismo tengo más números de teléfono bloqueados que en la agenda. Esto es insoportable. Si uno ya puede anunciarse en montones de medios de comunicación, vallas publicitarias, internet, redes sociales, etcétera, ¿por qué no nos dejan en paz en vez de asaltar nuestra privacidad? Y da igual que te apuntes en una lista, denuncies este acoso o amenaces de muerte a todo el que te llame a la hora de la siesta, que no hay forma de frenar la invasión de la intimidad salvo apagando los teléfonos. Eso sí, de vez en cuando algún político decide promover una ley, otra más, para poner coto a esta conducta tan abusiva cuando no delictiva. Una ley que hará lo mismo que las anteriores, o sea, nada.

Pero claro, anda que no hay normas fiscales para controlar el movimiento de cada euro. Y después, por delante de las narices de la autoridad pasan montañas de dinero que nadie ve, o no quiere ver.